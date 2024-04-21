Meral Akşener emanetçi genel başkan peşinde…

İYİ Parti’nin 27 Nisan’da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayında aday olan Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Mehmet Tolga Akalın’a eşit davranarak söyleşiler yaptım.

Kurultay’a altı gün kala İYİ Parti’nin Kurucular Kurulu Üyesi ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’i arayarak kurultay öncesi son siyasi gelişmeleri değerlendirmesini istedim.

Soru: Altılı masada liderler toplantılar yaptılar ama cumhurbaşkanı kim olacak sorusuna yanıtı son toplantıya bıraktılar. Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ben geliyorum” diye aday olacağını sağır sultan bile duydu.

Son toplantıda Meral Akşener masadan neden kalktı?

Çelik: “Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığına göre Meral Akşener’e diyor ki ‘siz başbakan olacağınızı ifade ettiniz ama ben sizi masada aday gösterebilirim.’

Akşener, ‘Hayır, aday değilim’ karşılığı veriyor.

Davutoğlu bu kez ‘önerdiğiniz isim varsa onu da masaya getirebilirim’ diyor. Akşener bu teklife de ‘hayır yok’ diyor.

Akşener’in altılı masadan kalkıp Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkmasının nedeni Saray’ın kontrolunda olmasıdır.

Soru: Milletvekili listelerinin oluşmasında ve hatta sıralanmalarında maddi menfaat iddiaları ortaya atıldı. Ne dersiniz?

Çelik: “Milletvekili adaylarından para toplandığına eminiz. O kadar eminiz ki Saray bunları tespit etti ve İYİ Parti’nin 31 Mart yerel seçimine tek başına girmesi için Akşener’e talimat verdi.

Akşener’in kendisine yakın olan GİK üyeleri ile birebir görüşmelerinde, ‘Öz başımıza müstakilen yerel seçime girelim’ diye empoze ettiğini de biliyoruz.

Ayrıca Akşener kendisinin GİK üyesi yaptığı isimlere de bu şekilde telkinde bulununca GİK’ten ‘yerel seçime İYİ Parti’nin tek başına girmesi’ için karar çıktı.

Dolayısıyla bu karar Akşener’in tek başına aldığı karardır. GİK kararının arkasına hiç sığınmasın.

Soru: Meral Akşener aday değil ama 3 aday var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çelik: “İYİ Parti’nin whatsApp grubundan Müsavat Dervişoğlu’nun Genel Başkan adaylığı açıklandı. Bu ne anlama geliyor söyleyeyim.

Meral Akşener milletvekillerini arıyor ve adayım, ‘Müsavat Dervişoğlu’ diyor.

Özel kalem müdürü Esma hanım delegeleri arıyor, ‘Genel Başkan, Müsavat Dervişoğlu’nu destekliyor, ona oy verin’ diye baskı yapıyor.

Akşener’in niyeti Dervişoğlu’nu olağan kurultaya kadar ‘emanetçi genel başkan’ seçtirmek ve olağan kurultayda yeniden partinin başına geçmektir.

Dervişoğlu’na oy vermeyenler de seçilemeyenler de Akşener’e karşı olanlar da partiden tasviye edilecekler.

Bu durumda diyorum ki Meral Akşener çıksın kendisi aday olsun.

Soru: Kurucu ve doğal delege olarak hangi adayı destekleyeceksiniz?

Çelik: “Orhan bey kime oy vereceğimi değil, kime oy vermeyeceğimi biliyorum.”

Soru: Kime oy vermeyeceksiniz?

Çelik: Müsavat Dervişoğlu’na oy vermeyeceğim.

Dervişoğlu, partimizin kurucusudur ve büyük hizmetleri dokunmuş çok değerli bir siyasetçidir.

Ayrıca Dervişoğlu, Türk Milliyetçiliğine katkıları olan benim de sevdiğim bir isimdir.

Ancak Akşener tarafından desteklemesi sonucu Dervişoğlu hata yapmıştır.

Bu durum seçilme şansını da azaltmıştır.”

Soru: İYİ Parti delegeleri kime oy verir, kime oy vermez?

Çelik: “İYİ parti delegelerinin eğitimleri yüksek, analiz kabiliyetleri güçlüdür ve akıllı insanlardır.

Eğer Meral Akşener desteklemeseydi Dervişoğlu’nun seçilme şansı olabilirdi.

İYİ Parti delegeleri yerel seçim sonrası ortaya çıkan başarısızlığının tek sorumlusunun Meral Akşener olduğunu çok iyi biliyorlar.

Akşener aday olursa kaybedeceğini açıkça gördü ve ‘ben aday olursam kaybederim. Dervişoğlu aday olsun, İYİ parti de benim kontrolumda olsun’ diye hareket ediyor.

Kurultayda delegasyon İYİ Parti için en başarılı olacak ismi genel başkan seçecektir.”