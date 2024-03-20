Meral Akşener Erdoğan'a seslendi. 'Sen seçileceksin ben de muhalefetin nasıl yapıldığını Türkiye’de herkese göstereceğim'

Yasin Gökhan Doğu Anadolu / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bitlis’in Ahlat ilçesini ziyaret etti. Teşkilat buluşması için Bitlis’e gelen Akşener, burada önemli açıklamalarda bulundu.

“BEN AHLAT’IN GÜZELLİĞİNİ BAŞKALARINA GÖSTEREBİLMEK AMAÇLI BURADA EV KİRALADIM”

İYİ Parti’nin kurulduğu yerin Ahlat olduğunu hatırlatan Akşener, “İnsanların zaman zaman kalbinde yaralar olur. Ben İzmit doğumluyum. Ankara’da, İstanbul’da yaşıyorum ama iyileştiğim yer Bitlis’tir. Burasıdır. Biz partimizi burada ilan ettik. Ben Ahlat’ın güzelliğini başkalarına gösterebilmek amaçlı burada ev kiraladım. Buraya dikkat çekmekti amacım. Mümtaz Başkan ile seçildiği günden itibaren abla-kardeşliğimiz sürmüştür. Hizmetlerinden hep gurur duydum. Konuşurken konu Ahlat’a gelince gözleri yaşarıyor adamın. Milletvekili hatta bakan olabilecekken; Ahlat kıymetli bir ilçemiz, inci tanemiz. Burası için mücadele etmesi üzerinde durun lütfen” ifadelerini kullandı.

“GÜZEL HİZMET EDEN ARKADAŞIMIZIN AHLAT’TAN AYRILMASINA MÜSAADE ETMEDİK”

2019’da Bitlis’te aday göstermediklerini belirten Akşener, “Mümtaz Başkan’ın daha güçlü kazanması içindi. Hiç AKP ile, MHP ile biz tek bir kelam etmeden ilan ettik. Ahlat’ta var olan oyumuzu üzerine ne koyabilirsek Mümtaz Başkan’ın seçilmesi ile ilgili gayret edeceğiz. Hiçbir konuda talebimiz olmadı. İyi hizmet ettiğinden, Ahlat’ı çok sevdiğinden emindik. Kazanmasına bir katkımız olsun istedik. İnşallah hayra vesile olmuşuzdur. Bu kadar güzel hizmet eden bir arkadaşımızı neden Ahlat’tan ayırmaya kalkarlar? Biz buna müsaade etmedik. Biz vesileyiz” ifadelerini kullandı.

“ULUSLARARASI KÜLTÜR, TURİZM VE TOPLANTI ŞEHRİ HALİNE GETİRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a plan ve projeleri bildiği için seslendiğini belirten Akşener, “Biraz geç oldu ama biraz daha halka açık, buraya yapılan sarayın adı ne ise onun daha aktif kullanıldığı bir alan yaratmak esas. Sen seçileceksin, ben de muhalefetin nasıl yapıldığını Türkiye’de herkese göstereceğim. El ele vereceğiz ve burayı hakikaten devletimizin önemli toplantılarının yapıldığı uluslararası bir kültür, turizm, toplantı şehri haline getireceğiz. Buraya Biden gelecek, Putin gelecek, Avrupa ülkelerinin devlet başkanları gelecek” ifadelerini kullandı.