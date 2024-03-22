Meral Akşener. 'Demirel'den sonra yapan tek kişi benim'

Halil Acar Tekirdağ / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesini ziyaret etti. Tekirdağ genelinde il ve ilçelerde esnaf ve vatandaş ile bir araya gelmek için burada bulunan Akşener, ziyaret sırasında esnafı ve caddedeki dükkanları dolaşarak vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Yerel seçimlerde partisine ve belediye başkan adaylarına destek istedi.

“MİLLETİN KÜRSÜSÜNDEN VATANDAŞLARIN SESİNİ DUYURDUK”

Akşener, “Anadolu’ya gidip geliyoruz. Oralarda kadınlarımız olmasına rağmen erkekler ağırlıkta. Trakya’yı geziyorum kadınlar yarı yarıya. İnşallah bir dahaki gelişimde daha fazla kadın olur. Ben 3 yıl boyunca esnaf gezdim. Hayrabolu da dahil geldim. Şu dükkanların içinde hiçbir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Sadece o dükkanların içerisindeki dertleri dinledim. Çiftçinin derdini dinledim, atanamayan öğretmenin derdini dinledim, bu gece tenceremi nasıl kaynatacağım diyen emeklinin, kadınların derdini dinledim. Mülakatta elenen gençlerin ve onların ailelerinin dertlerini dinledim. O dert sahipleri sayıca çok ise milletin kürsüsünden kamuoyuna onların sesinden duyurduk” ifadelerini kullandı.

“DEMİREL’DEN SONRA YAPAN TEK KİŞİ BENİM”

Akşener, Edirne’den Hakkari’ye dükkan dükkan gezdiğini belirten Akşener, “Türk siyasetinde rahmetli Demirel’den sonra Hakkâri’den Edirne’ye kadar dükkan dükkan gezen tek kişi benim. Bunun bir amacı vardı; oculuk buculuk üzerinden siyaset yapılıyor. Sizin dertleriniz ile ilgili tek kelime konuşulmuyor. Oylarınızı alıyorlar ve bu kavganın neticesinde çırak çıkıyorsunuz ama bedavadan oy alan siyasetçiler hayatlarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“10.000₺ EMEKLİ MAAŞI ALAN BİR EMEKLİ AÇ”

Bu seçim boyunca 3 konuyu ısrarla anlattığını belirten Akşener,

“Birincisi; emeklilerin durumu:

10.000₺ emekli maaşı alan bir emekli aç. Peynir alamıyor, et alamıyor. Gerçekten aç. İlçesinde de aç, şehrinde de aç. Büyükşehirlerde daha berbat durumda. Buradan aracılığınız ile Sn Erdoğan’a sesleniyorum; her şey senin iki dudağının arasında. Bayram ikramiyesini 7.000₺’ye çıkar. 11.000₺ emeklilerimize seyyanen zam vereceksin. En düşük emekli maaşını da asgari ücret seviyesinde yapacaksın ki emekliler ayakta kalsın. Bütün emeklilerin oyuna talibim. Göreceksin ondan sonra muhalefet nasıl yapılıyormuş. Söke söke emeklilere bu imkanları ben de sana sağlatacağım” ifadelerini kullandı.

“100.000 ÖĞRETMENİ ATAYACAKSIN SN ERDOĞAN”

Akşener, “İkinci konu; atanamayan öğretmenler:

2023 seçimlerine giderken hepimiz 100.000 öğretmen atayacağız dedik. Seçim bitti unuttu abiler. Bu 100.000 öğretmeni atayacaksın Sn Erdoğan. Bu çocuklara, bu gençlere söz verildi” ifadelerini kullandı.

Akşener, “Bir diğer konu da; mülakatın kaldırılması:

Herkes söz verdi. Mülakat yerinde duruyor. Şu kadar insanın içinde kaç kişinin çocuğu 82 alıp atanamazken 70 puanlık gençlerin atandığı durumla karşı karşıya geldi?

Bir pankart gördüm; Çerkezmüsellim Mahallesi’nin temiz suyu içme hakkı olmalı. Bulaşık yıkayacak suyu olmadığını söyledi bana yolda gelirken belediye başkan adayımız. Ayıptır. 21.yy’da içme suyunu bırak, bulaşık yıkama suyunun bile olmadığı bir Trakya, bir Hayrabolu olması mümkün değil. Bunun anlamı beceriksizliktir. Seçin kardeşimi bu beceriksizliği ortadan kaldıralım” ifadelerini kullandı.