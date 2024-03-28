Meral Akşener esnaf ziyaretinde konuştu. 'Oyunuzu verin gereğini yapayım'

Şevket gölük Ankara / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Gölbaşı ilçesini ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım ve Gölbaşı Belediye Başkanı adayı Fehmi Kandemir de eşlik etti.

Ankara genelinde il ve ilçelerde esnaf ve vatandaş ile bir araya gelmek için burada bulunan Akşener, ziyaret sırasında esnafı ve caddedeki dükkanları dolaşarak vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Yerel seçimlerde partisine ve belediye başkan adaylarına destek istedi. Gölbaşı’nda ziyaretlerini tamamladıktan sonra iftara katılmak üzere Keçiören’e hareket etmek üzere oradan ayrıldı.

İŞLERİMİZ ŞU ARA DURGUN PEK MEMNUN DEĞİLİZ

Akşener, bir giyim dükkanında esnafa işlerin nasıl olduğunu sordu. Esnaf, “İşlerimiz şu ara durgun pek memnun değiliz” dedi. Esnaf, bir eşarbı geçen yıl 35 liraya alırken, bu sene 65 liraya aldığını anlattı. Akşener de esnafa destek olmak amacıyla bir eşarp satın aldı. Esnaf, hediye etmek isteyince de Akşener, “Hayır, param girecek ki siftah gibi olsun. Bu kız emekli paramla ödeyecek” ifadelerini kullandı.

Bir takı dükkanına giren Akşener, esnafa, “Genel başkan olarak bu dükkana giren ben kaçıncıyım” diye sordu. Dükkana giren ilk genel başkan olduğunu öğrenince “O zaman bir ayrıcalığım olsun yani” karşılığını veren Akşener, adayları için oy talebini yineledi.

VERİN OYUNUZU GEREĞİNİ YAPAYIM

Su artıma cihazı dükkanına giren Akşener, burada esnafa kaç kişiyi istihdam ettiğini sordu. 30-40 kişiyi çalıştırdığını söyleyen esnafa Akşener, “Nasıl bir işsizlik var biliyor musunuz, Allah bin kere razı olsun” dedi. Akşener’in adaylarına oy istemesi üzerine esnaf, “İnşallah, Gölbaşı’nda da Lütfü Başkanımın sayesinde bayağı bir hareket oldu iyi yerlerde görmek isteriz” dedi, Akşener, “İnşallah verin oyunuzu gereğini yapayım ben de” cevabını verdi.