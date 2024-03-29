Akşener'den Erdoğan'a 100 bin öğretmen tepkisi. 'İktidar oldunuz yapacaksınız'

Kaynak: Haber Merkezi
Akşener'den Erdoğan'a 100 bin öğretmen tepkisi. 'İktidar oldunuz yapacaksınız'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara seslenerek,”2023 seçimlerine giderken hepimiz Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmen tayin edeceğiz dedik. İktidar oldunuz yapacaksınız.” İfadelerini kullandı.

Satılmış Irmak / Mahir Buran / Aysema Yücetürk / Çankırı / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Maral Akşener, seçim çalışmaları çerçevesinde Çankırı’da ziyaretlerde bulundu. İl merkezinde işyerlerini gezen Akşener, esnaflardan İYİ Parti belediye başkanı adaylarına oy vermeleri için destek istedi.

Akşener, daha sonra Çankırı’nın Eldivan ilçesini ziyaret etti. Eldivan ilçesinde partisi tarafından düzenlenen mitinge katılan Akşener, vatandaşlara seslendi.

Akşener, ilçedeki tatlı seçim rekabetinin tüm Türkiye’ye örnek olması gerektiğini söyledi. Akşener, “Ben bütün öğretmen kardeşlerimin, meslektaşlarımın oylarına da talibim” ifadelerini kullandı.

“10 BİN LİRA EMEKLİ MAAŞIYLA EMEKLİLER AÇ”

Emekli ve öğretmenlerin oyuna talip olduğunu ifade eden Akşener, “10 bin lira emekli maaşıyla Eldivan’da da emekliler aç, Hakkari’de de aç, Ankara’da da aç, Edirne’de de aç. Şimdi evi kiralık değil, kendinin olsa bile 10 bin liraya geçinmek mümkün değil. Ben bir buçuk aydır Sayın Erdoğan’a seslendim. Dedim ki emeklilerin maaşına 11 bin lira seyyanen zam yap, en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yap, sonra bayram ikramiyesini 7 bin lira yap, emeklilerin oyununa talip ol. Bunu yapmıyorsan bütün emeklilerin oyuna ben talibim. Ve o emeklilere söz veriyorum, şu elimi uzattım, tutun, güç verin, mübarek Ramazan gününde, cuma gününde Allah şahidimdir söke söke alacağım” ifadelerini kullandı.

whatsapp-image-2024-03-29-at-17-44-30-1.jpeg

“100 BİN ÖĞRETMEN TAYİN EDECEĞİZ DEDİK. İKTİDAR OLDUNUZ YAPACAKSINIZ”

Akşener, “Karşımda polis memurlarını gördüm. İlk defa 3600’ü söyleyen benim. Zor zahmet getirdik. Yani şunu söylemek istiyorum. Bakın 3600 eksik ama çıktı. EYT eksik ama çıktı. Şimdi muhalefetin görevi Sizin sesiniz olmaktır, sizin avukatınız olmaktır, sizin adınıza sizin sesinizi duyurup rekabet etmektir. İktidarın görevi ise hizmet etmektir. O sesi duyup gereğini yapmaktır. Yapmıyorsa eğer iktidar o işin gereğini sizin talebinizi, gelen yapmıyorsa o zaman sizin tarafınızdan cezalandırılmaları gerekir. O ceza nedir, oylarınızı vermemektir. Şimdi ikinci konumuz 100 bin öğretmen tayini. Yahu arkadaşlar 2023 seçimlerine giderken hepimiz Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmen tayin edeceğiz dedik. İktidar oldunuz., yapacaksınız. O 100 bin öğretmeni tayin edeceksiniz. Etmezseniz, ben bütün öğretmen kardeşlerimin, meslektaşlarımın oylarına da talibim” ifadelerini kullandı.

whatsapp-image-2024-03-29-at-17-44-31.jpeg

İlgili Haberler
‘Ablalık bitti’ diyen Meral Akşener’den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a ağır bombardıman
Meral Akşener esnaf ziyaretinde konuştu. 'Oyunuzu verin gereğini yapayım'
Meral Akşener’den Eskişehir’de esnaf ziyareti
Meral Akşener’den Eskişehir’de esnaf ziyareti
Meral Akşener emeklilerin ağlanacak halini açıkladı. ‘Kira verirse ölür vermezse aç kalır’
Meral Akşener. 'Demirel'den sonra yapan tek kişi benim'
Meral Akşener Erdoğan'a seslendi. 'Sen seçileceksin ben de muhalefetin nasıl yapıldığını Türkiye’de herkese göstereceğim'
Meral Akşener ‘Üç kağıt yapmadan, hainlik yapmadan muhalefet nasıl yapılırmış göreceksiniz’
Son Haberler
Borsa günü yükselişle tamamladı. Borsada en çok hangi sektör kazandırdı? Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı. Borsada en çok hangi sektör kazandırdı?
Rahmi Koç patladı Spor
Rahmi Koç patladı
Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi Dünya
Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi
Kredi kartında 'öyle bir şey yok' dediler Pazartesiden itibaren başlatıyorlar. Bankalar vatandaşların cep telefonuna yağmur gibi mesaj atmaya başladı Gündem
Kredi kartında 'öyle bir şey yok' dediler Pazartesiden itibaren başlatıyorlar. Bankalar vatandaşların cep telefonuna yağmur gibi mesaj atmaya başladı
Tüp kamyonetinin devrildiği kazada facianın eşiğinden dönüldü Yerel Haberler
Tüp kamyonetinin devrildiği kazada facianın eşiğinden dönüldü
Ali Koç Galatasaray ile siyaset ilişkisini açıkladı. Eski bakana tepki gösterdi Spor
Ali Koç Galatasaray ile siyaset ilişkisini açıkladı. Eski bakana tepki gösterdi