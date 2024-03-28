Akşener kendisine abla diyen Özgür Özel'e yanıt verdi. 'İşi düşen hemen abla edebiyatına başlıyor'

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Akşener kendisine abla diyen Özgür Özel'e yanıt verdi. 'İşi düşen hemen abla edebiyatına başlıyor'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özgür Özel’in ‘Ben ona abla derim’ söylemine, “İşi düşen hemen abla edebiyatına başlıyor. Ben artık CHP’lilerin yüzüme ‘abla’ deyip sonra yoldaş medyada bana ve partime sövdürmelerinden sıkıldım” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Keçiören'de verdiği iftara partinin tüm vekillerini ve Ankara adaylarını davet etti. Akşener yaptığı konuşmada CHP'yi sert bir dille eleştirdi. "Bizi artık rahat bırakın" diyen Akşener, "CHP’nin operasyonlarına karşı yılmadan mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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“BANA ABLA MABLA DEMEYİN”

Özgür Özel’in ‘Ben ona abla derim’ söylemine sert tepki gösteren Akşener, “Bana abla mabla demeyin. İşi düşen hemen abla edebiyatına başlıyor. Ben artık CHP’lilerin yüzüme ‘abla’ deyip sonra yoldaş medyada bana ve partime sövdürmelerinden sıkıldım” ifadelerini kullandı.

AKP’nin besleyip büyüttüğü yandaş medyaya karşıysak, Özgür Özel'in deyimiyle emekleriyle var ettikleri Saraçhane medyasına da karşıyız" diyen Akşener, CHP'nin belediye kaynaklarıyla seçim finanse ettiğini iddia ederek bunları da eleştireceklerini söyledi.

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