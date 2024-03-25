Akşener bir kez daha emekliler için Erdoğan'a seslendi. 'En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceksin'

Buket Demirel / Muğla YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Muğla’yı ziyaret etti. Muğla genelinde il ve ilçelerde esnaf ve vatandaş ile bir araya gelmek için burada bulunan Akşener, ziyaret sırasında esnafı ve caddedeki dükkanları dolaşarak vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Yerel seçimlerde partisine ve belediye başkan adaylarına destek istedi.

“BU EMEKLİ AĞRI'DA DA ORTACA ‘DA DA AÇ”

31 Mart Yerel Seçimleri ziyaretlerinde emekliler hakkında konuştuğunu yineleyen Akşener, ”Sayın Erdoğan'a seslendim. 2023 seçimlerine giderken herkes bol keseden söyledi. Şimdi bir emekli maaşı 10 bin liraysa 4 bin lira da kira verdiğini düşünün. 6 bin lirayla geçinebilmesi imkânsız. Bu emekli Ağrı'da da Ortaca ‘da da aç” ifadelerini kullandı.

“SURİYELİLERE, AFGANLILARA PARA VAR EMEKLİYE Mİ YOK?”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar seslenen Akşener, ”Emeklilere seyyanen 11 bin lira para vereceksin. Bayram ikramiyesini 7 bin liraya çıkaracaksın, en düşük emekli maaşı da asgari ücret seviyesine getireceksin. Ekonominin esası emekli. İnsanımız aç Sayın Erdoğan, yandaşlarının vergi borçlarını silerken para var, Suriyelilere, Afganlılara para var emekliye mi yok? Vereceksin Sayın Erdoğan” ifadelerini kullandı.