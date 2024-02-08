Meral Akşener iktidara yüklendi. 'İktidardan hizmet gelsin istiyorsanız kesin ampulün elektriğini'

Salim Bilgin / Yozgat – Yeniçağ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Yozgat'ta teşkilat toplantısında konuştu. "İki tarafında kulağından çekin" diyerek CHP ve AKP'ye gönderme yaptı.

Yozgat teşkilatıyla bir araya gelerek aday tanıtım toplantısı gerçekleştirmeden önce değerlendirmelerde bulunan Akşener şöyle konuştu:

“YOZGAT'TA KENDİ MEMLEKETİMDEYİM GİBİ HİSSEDİYORUM”

Meral Akşener, Yozgat Belediye Başkan Adayını açıklamadan önce gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşmasına Yozgat’ın Yörüklerin şehri olduğunu, hem millî mücadele döneminde hem de günümüzde terör örgütü PKK ile mücadelede en fazla fedakârlık gösteren şehirlerimizden biri olduğunu ifade ederek başladı. Akşener, "Bizleri buradan Osmanlı almış demiş ki “Balkanları Türkleştireceksiniz, Balkanları Müslümanlaştıracaksınız.” Anadolu'nun Türklük şuuru yüksek, İslami hassasiyeti yüksek, kalabalık aileleri olarak Müslümanlaştırmak, Türkleştirmek üzere Anadolu’dan Yunanistan'a, Bulgaristan'a gönderilen Yörükleriz, Türkmenleriz biz. Sonra günü geldiğinde “Hadi bakalım ana yurdumuza geri dönün, mübadele edin” dendiğinde Türkiye’nin pek çok yerine yerleştirilen, iskân edilen mübadil göçmenlerini çok iyi karşılayan, bağrına basan Yozgat benim için bunu ifade ediyor. Dolayısıyla Yozgat'ta kendi şehrimdeyim, kendi memleketimdeyim gibi hissediyorum çünkü siz yaralara merhem olan insanlarsınız. Çünkü siz bir dilim ekmeği garibanlarla paylaşanlarsınız. Çünkü siz düşeni elinden tutup sarılanlarsınız.” dedi.

“YOZGAT SÖZ VERİLDİĞİ GİBİ TÜRKİYE’NİN MARKA ŞEHRİ OLABİLDİ Mİ?”

Yozgatlıların iktidara verdiği desteğin karşılığını göremediklerini ifade eden Akşener, “Yozgat'tan pek çok milletvekili seçildi, içinizden bakanlar çıktı. 22 yıldır da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı baş tacı yapan Yozgat’tır. Peki Yozgat söz verildiği gibi Türkiye’nin marka şehri, Avrupa'nın marka şehri olabildi mi? Hayır. Yozgat'ta kayıtlı işsiz sayısı 17.000 genç. Peki şeker fabrikanız vardı ne oldu? Kapatıldı. Çimento fabrikasının önünde okuyamadığım yabancı bir tabela vardı. Yani devletin sizin emeklerinizle, sizin vergilerinizle, sizin maaşlarınızdan keserek yaptığı çimento fabrikası satılmış. Elden ele geçmiş, sonuç itibariyle tabelasının ne manaya geldiğini okuyamadığımız bir hâl almış.” dedi.

“YOZGATLI’NIN VERDİĞİ DEĞERİN KARŞILIĞI VERİLMİYOR!”

Yozgatlıların kendinden önce vatanı düşünerek fedakârlıkta bulunan insanlar olduğunu dile getiren Akşener, iktidarın bu fedakârlığı kullanarak Yozgat’tan oy aldığını vurgulayarak, “Şimdi sanayi gelişti mi? Hayır. Peki Yozgat kokulu mercimekte ünlü. Kaçıncı sıradaydı? Bir. Şu anda bir milyona yakın dekar ekilmiyor. Pancarda da Türkiye’de önemli bir pancar yetiştiricisi Yozgat ama ekim alanlarının nereye gittiğini görüyoruz. Niye? Çünkü Yozgat’a, Yozgatlının kendilerine verdiği değerin karşılığı verilmiyor. Benim senelerdir söylediğim bir söz var. Yozgatlı “Ben velinimetim, ben milletim, ben seçmenim kardeşim” demediği süre içerisinde “ceketimi assam seçilirim, şapkamı koysam seçilirim. Nasıl olsa seçim zamanı geldiğinde 35 tane lügatlı muhabbet ederim, insanları birbirinin karşısına diken söz söylerim. Yozgatlı ‘benim için ne yapacaksın kardeşim?’ sözünü söylemez. Çünkü Yozgatlı deminden beri anlattığım gibi fedakârdır. Yozgatlılar kendini düşünmeyen, vatanını düşünen, memleketini düşünen insanlar. Dolayısıyla o yanıyla oynarım, ondan sonra da oylarını alır cebime koyar hadi bana eyvallah der giderim.” İşte bunu kırmanın yolu, velinimet olmanın yolu, seçmene ne dayatırsam onu seçer iddiasını ortadan kaldırmanın yolu; bu yerel seçimlerde 2 tarafın da kulağını hafiften çekmektir.” ifadelerini kullandı.

“MUSTAFA GÖRKEM OĞLUMUN HİZMET ETME KEFALETİ SAYIN LÜTFULLAH KAYALAR’DA!”

Geçmiş dönemlerde Maliye Bakanlığı ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı görevlerini icra eden 2023 Milletvekili seçimlerinde İYİ Parti Yozgat Milletvekili olarak seçilen ve Yozgat’a birçok hizmette bulunan Lütfullah Kayalar’ın İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan’a kefil olduğunu söyleyen Meral Akşener, "Sizden oy talep eden her bir siyasi kişi veya kadro gözünüzün içine bakıp o zaman “Bu insanlar ne istiyor, bu insanlara ben hangi hizmetleri yapabilirim?” der ve bu hizmetler üzerinden rekabet eden, projeler üzerinden rekabet eden bir seçim çalışması ortaya çıkar. Şimdi bu kolaylığı ortadan kaldırmalıyız. Bu seçimlerde gencecik bir kardeşim, gencecik bir evladım İYİ Parti'den belediye başkan adayı. Onun kefaleti Lütfullah Kayalar’da. Lütfullah Kayalar kim? Yozgat'a bütün bu süreç içerisinde en fazla hizmeti getiren kişi. Sayın Lütfullah Kayalar buradan seçildi. Hiç İstanbul, Ankara'yı istemedi. Bakın en önemlisi o. Şehrinden, küçücük bir şehirden milletvekili olmayı hedefledi. siz de onu seçtiniz. O da karşılık olarak hizmet etti. Tekrar geldi, hizmetlerinin karşılığı tekrar sizden oy istedi. Bildiniz ki Lütfullah Kayalar hangi alandan yola çıkarsa çıksın, seçildiği andan itibaren tek düşündüğü yer Yozgat’tır, Yozgatlılıktır. Bunu niye anlattım? Şimdi Mustafa Görkem oğlumun hizmet etme kefaleti Sayın Lütfullah Kayalar’da. Dolayısıyla inşallah belediye başkanımız Yozgat’a hizmet etmek üzere yola çıkacak.” ifadelerini kullandı.

“EĞER YOZGATLI HİZMET ALAMIYORSA CEZALANDIRMALIDIR!”

Salondaki emeklilere “Hâlinizden memnun musunuz?” sorusunu soran ve “Hayır.” cevabını alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il ziyaretlerinde bir araya geldiği vatandaşlardan 5 farklı emekli maaşı olduğunu öğrendiğini ve bunun üzerine İYİ Parti olarak en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olmasını her fırsatta dile getirdiklerini hatırlatarak, “Bizim iddiamız, bizim talebimiz, bizim isteğimiz sizin adınıza şuydu; en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Bizim İYİ Parti olarak söylediğimiz şey bütün emeklilerin en düşük maaşının asgari ücret kadar olması. Diyecekler ki “para nerede?” E kardeşim her şeye para buluyorsunuz! Yani Türkiye’yi soyanların enteresan bir biçimde vergi borçlarını ortadan kaldırabiliyorsunuz. Ankara'da bir tane Ankapark diye bir yer var, oraya harcadığınız parayla siz bütün gençlerin, öğrencilerin bir yıl boyunca sabah ve öğle yemeği yemesini sağlayabilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? İsrafın dışına çıkın, yandaş kayırmaktan vazgeçin, seçmene odaklanın, milletimize odaklanın, Yozgatlı’ya odaklanın, yemek pişirmek de zorlanan kadına odaklanın. Yozgat'ta şu anda kaç kişinin sosyal yardım üzerinden yaşayabildiğini size söylesem şoka girersiniz. Böyle bir noktada eğer Yozgatlı hizmet alamıyorsa cezalandırmalıdır. Yozgatlı eğer refaha kavuşamıyorsa cezalandırmalıdır. Yozgatlı 17 bin genç işsiz olarak kayıtlıysa o gençler cezalandırmalıdır.” şeklinde konuştu.

“BASIN GÜNEŞE, AMPULÜN ELEKTRİĞİ KESİLSİN!”

Akşener 31 Mart yerel seçimlerinde oy pusulasında Ak Parti’nin 1., İYİ Parti’nin 2.sırada yer aldığını hatırlatarak, “Bizim şimdi çok enteresan. YSK’da yapılan şeyde kura çekiminde birinci sırada Ak Parti, ampul. Yanında, ikinci sırada; biz, güneş. Şimdi şöyle bakacaksınız burada ampul, burada güneş. Yani bu yerel seçim, günü geldiğinde bakarsınız ama 2028’e kadar Yozgatlı'ya bu iktidardan hizmet gelmesini istiyorsanız değiştirin. Çok samimi söylüyorum değiştirin. Bu çocuk gelsin aklınıza. Gözünüzün önüne bir tarafta ampul bir tarafta güneş gibi parlayan kardeşiniz gelsin. Basın güneşe, ampulün elektriği kesilsin!” dedi.

“MECBUR DEĞİLSİNİZ!”

İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan adayının bir genç olarak gençlerin nasıl hissettiğini anlayacağına dikkat çeken Akşener, “Şimdi bu kardeşimizi Belediye Başkanı seçtiğiniz andan itibaren neler olur? Bir kere bu arkadaşımıza, bu kardeşimize, bu evladımıza kefalet koymuş; siyasette hizmet etmenin nasıl olduğunu Türkiye'ye göstermiş bir duayen politikacı karşımızda. Yozgat’ın ekonomisini, Yozgat’ın parasını, Yozgat belediyesinin sosyal belediyecilik üzerinden yapabileceklerini, israfın nasıl önlenebileceğini, nasıl liyakat usulü bir kadroyla çalışabileceğini gösterecekler. Ve hani İstanbul’da yapılıyor, bu gencecik çocukları görüp “çıkar telefonunu” diyor ya dayılar… O gençlerin Yozgat’ta, o gençlerin akşamları evlerde ne hissettiğini biz hiç düşünüyor muyuz? Hayır. Üniversite okuyan çocukların daha okurken iş bulma endişesiyle neler yaşadığını hiç düşünüyor muyuz? Anne babanın kendi gıdasından kesip, kendi rızkından kesip; çocuğunu okuttuğu bir Türkiye’de; o çocuğun o üniversitede okurken, sonrası için “anama babama nasıl faydalı olabileceğim?” sorusunun cevabını bulamadığı için ne hissettiğini biliyor muyuz? Ama bu çocuk biliyor. Dolayısıyla gençlerin arkadaşı, gençlerin abisi, gençlerin kardeşi; benim yaş grubumda ve daha üst yaş grubundakilerin de evladı olarak; gerçekten çok denediniz, mecbur değilsiniz. Yepyeni, sıfır ve heyecan dolu bir kardeşimizi, evladımızı Yozgatlıların seçmesini Yozgatlılardan istirham ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“MEĞER BU UCUBE SİSTEMDEN HAKİKATEN HERKES MEMNUNMUŞ!”

Türk milletinin iki kutuplu siyaset anlayışına sıkıştırıldığına dikkat çeken Meral Akşener, aslında bu düzenden tüm siyasetçilerin memnun olduğunu gördüklerini ifade etti. Akşener, “Milletimizin özne olduğu, milletimizin velinimet olduğu bir siyasi anlayışı; 2 yumruk arasına sıkıştırılıp, “sen şucusun, ben bucuyum” demeyen bir anlayışı; Yozgatlı’nın merkezde olduğu, Yozgatlı kadınların, Yozgatlı gençlerin, Yozgatlı emeklilerin, Yozgatlı işsizlerin, Yozgat'ta tarımda çalışıp para kazanamayan çiftçinin, köylünün sesi olmak için yola çıktık. Bu herkesi rahatsız etti kardeşim. Meğersem benim de anlayamadığım bu olmuş; bu harami düzenden, bu ucube sistemden hakikaten herkes memnunmuş. Benim annemden gelen bir söz vardır, muhtemelen sizler de bilirsiniz. Derdi ki rahmetli; “Bas müminin dalına, gör ondaki imanı.” Meğer biz mümin görünüşlü pek çok kişinin dalına basmışız.” dedi.

“2028’DE OYLARINIZI İSTEMEYE GELDİĞİMDE ‘O BELEDİYE ANLAYIŞININ AYNISINI İKTİDARDA YAPACAĞIZ’ DİYECEĞİZ.”

Akşener, “Arkadaşlarıma, kardeşlerime, evlatlarıma oy istiyorum. Ferhat kardeşim benim evladım gibi. Dürüstlüğüyle, insan kayırmamasıyla, yoksulun, ihtiyaç sahibinin yanında oluşuyla bizim alnımızı ak eden, göğsümüzü kabartan bir kardeşimiz. Şimdi Ferhat Başkanı örnek gösteriyorum ki ben; 5 yılın sonunda İYİ Belediyecilik nedir görülsün. Örnek gösteriyorum ki 2028’de oylarınızı istemeye geldiğimde “o belediye anlayışının aynısını iktidarda yapacağız” demek için. Mustafa Görkem için de aynı şeyi söylüyorum.” sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

“DÜNÜMÜZ, BUGÜNÜMÜZE VE YARINLARIMIZA İNŞALLAH KEFİL OLACAK!”

Meral Akşener konuşmasını şu sözlerle tamamladı, “Ben kardeşlerimi arkadaşlarımı sizlere emanet ediyorum. Son sözüm de şu; çalmayacaklar, çaldırmayacaklar, liyakatle çalışacaklar, milletimizin yanında olacaklar ve asla ve kata beytülmale el uzatmayacaklar. Dünümüz bugünümüze ve yarınlarımıza inşallah kefil olacak.”

İYİ PARTİ YOZGAT ADAYLARI BELLİ OLDU

İYİ Parti Yozgat ve ilçe belediye başkanı adayları şu şekilde:

Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, Yerköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Ferhat Yılmaz (mevcut Belediye Başkanı), Sarıkaya İlçesi Belediye Başkan Adayı Vahit Ateş, Şefaatli İlçesi Belediye Başkan Adayı Hayati Uyar, Akdağmadeni İlçesi Belediye Başkan Adayı Süleyman Gök, Aydıncık İlçesi Baydiğin Belde Belediye Başkan Adayı Kadir Şahin, Sorgun İlçesi Araplı Belde Belediye Başkan Adayı Kars İmdat, Akdağmadeni İlçesi Oluközü Belde Belediye Başkan Adayı Nedim Akdeniz.