Meral Akşener Kocaeli'de açıkladı: Demokrasi için son çıkıştayız

CHP'li İzmit Belediyesi'nin açılışlarına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluş aşamasını anlatırken, altılı masa için de çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Akşener, "Biz partiyi kurduk. 'Kurulamaz' dediler, kurduk. 24 Haziran'da seçim kararı alındı ve tam seçime gideceğiz. YSK'dan tersine sonuç çıkacağı söylenmeye başlandı. Sonra bir siyasi partimizin Genel başkanıyla görüştük 'Acaba beraber gidebilir miyiz' diye maalesef olmadı, şartlar uymadı. Sonra benim aklıma sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmek geldi. Kendisine gittim 15 milletvekili talep ettim. Yani bu neydi? Demokrasiye dair Türkiye'de birçok şeyi değiştirecek bir adım atılmasına yönelik bir talepti. Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme 'Sayın Kılıçdaroğlu'nu çocuklarıyla beraber' vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir. O, 15 milletvekili arkadaşımdan birisi de karşımda duruyor'' diyerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan'ı gösterdi.

İYİ Parti lideri, ''Yıllarca CHP ve sağın renkleri arasında büyük bir mesafe varken o davranış biçimi o aradaki alanı, o uzaklığı kapattı. Bir iş birliğine, güç birliğine sebep oldu. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi benim babamın partisidir ha... Şimdi alerjik bir tutum üzerinden söylemiyorum iyilikte birleşmenin ne kadar iyi hizmetlere yol açtığını anlatmak için söylüyorum. Yüz senelik bir parti. Kuralları var. Var baba var. biz ise yeni kurulmuşuz, start up gibi. Anında karar al, koş koş. Gel gel. Böyle bir partiyiz. Dolayısıyla gittik teklif ettik. Başkanlarım çok uzun sürdü. Tam bir ay üzerinde konuştuk. Tabi ben dayanamıyorum İzmit'in kızıyım hafif bir dürtme yaptık sonra geri döndüler. Neyse oturduk ben arkadaşlarıma bir şey söyledim. Biz bu masaya oturmayı İYİ Parti'yi bir yere getirmek için yapmıyoruz. Biz bu masaya oturmayı çökmüş umudunu kaybetmiş ama somut başarıya ihtiyacı olan o muhalif seçmeni ayağa kaldırmak için yapıyoruz. Onun için 'Türkiye mi, İYİ Parti mi?' denildiğinde Türkiye'yi tercih edeceksiniz'' dedi.

Akşener sözlerini ''İyi ki o teklifi götürmüşüz iyi ki siz de o teklife evet demişsiniz biz de o masaya oturmuşuz. Benim hedefim doğrusu İstanbul'du. Çünkü sayın Erdoğan, 'İstanbul benim aşkım' derdi. İstanbul'u almak Sayın Erdoğan'ın elinden aşkını almaktı. Ben o aşka göz dikmiştim ama bunu da madem biz bizeyiz, madem şehrimdeyim, mademki doğduğum yerdeyim, şimdi o aşkı almaktı ama o aşkın alınmasından benden başka inanan olmadı. 'Olabilir, yapabiliriz, istersek başarabiliriz' i ispatladık'' diye sürdürdü.

Parlamenter sisteme dönüş çalışmalarının önemine dikkat çeken Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Türkiye bir ucube sistemle yönetiliyor. Söylemeye çalıştığım şey şudur: bu partili cumhurbaşkanlığının yerine güçlendirilmiş parlamenter sistem adına mücadele ederek bunu konuşarak yaptığımız son seçimdir. Bu seçimi almak zorundayız. Bu seçimde başarmak zorundayız. Türkiye ölmez, bitmez ama varsayın kaybettik ondan sonra bir daha parlamenter sistem konuşulamaz. Bu ucube sistemin bir tarafında var olan tek adam sisteminin karşılığı bu taraftan da bir tek adamı seçmek zorunda kalırız. Önceliğimiz parlamenter sisteme geçmektir, önceliğimiz hukukun üstünlüğünü kâmil bir demokrasiyi ve adaleti sağlamaktır. Bunun yolu da denge ve denetleme mekanizmalarının bulunduğu ve 21. yüzyılın yeni değer setlerine uygun, gerçekten gençliğe uygun umudunu da hayata geçirebilecek, Türkiye'ye nefes aldırabilecek güçlendirilmiş parlamenter sisteme bu ülkeyi geçirmektir. Sağ ve salim biçimde geçirmektir. Onun yolu, iki şeyi kazanmaktan geçiyor. Biri Cumhurbaşkanlığı'nı kazanacağız, diğerini de Meclis'i kazanacağız."

İYİ Parti Lideri Akşener, İzmit'te ağabeyi Nihat Gürer'in adının verildiği spor tesislerinin açılışını da gerçekleştirdi. Akşener, ağabeyi için ''Hiç talepsizdi. Ben ondan feragat etmeyi öğrendim'' ifadelerini kullandı. İYİ Parti lideri ''Biz, siyasi bir aileye mensubuz. Benimle beraber iki İçişleri Bakanı çıkmış ailemizden, bir Milli Eğitim Bakanı. Atatürk'ün arkadaşı olan amcalarımızın bulunduğu bir aileyiz. Kendini Cumhuriyetin kurucusu sayan bir aileyiz" dedi. 21 Ocak 2017'de kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nihat Gürer, MHP Kocaeli İl Başkanlığı, Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanlığı ve Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığı da yapmıştı.

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