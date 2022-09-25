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Meral Akşener'den İran mesajı: Baskıya başkaldıran kadınları tüm kalbimle selamlıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından attığı bir dizi tweetle İran'da yaşanan protesto gösterilerine dair açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 23:06
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İran'daki protestolara dair açıklama yaptı

Meral Akşener'den İran mesajı: Baskıya başkaldıran kadınları tüm kalbimle selamlıyorum
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İran'da kadınlar 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin İslami kurallara 'uygun şekilde başını kapatmadığı' gerekçesiyle darp edilerek öldürülmesi ülke genelinde protesto ediyor. Kadınların protesto eylemi dünyaya yayıldı. Pek çok ülkede İran'da yapılan protestolara destekler gelirken ülkelerin parti liderleri de yaptıkları açıklamalarla bu önemli konuya dair fikirlerini beyan ediyor.

İran'da devam eden ve şiddeti de her geçen gün artan olaylara dair bir paylaşım da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Resmi Twitter hesabı üzerinden bir dizi paylaşımda bulunan Akşener, "İran'daki kadınları tüm kalbimle selamlıyorum" dedi.

AKŞENER ŞU PAYLAŞIMDA BULUNDU:

"Maalesef çağımız, sultancıl yapıların ve etraflarındaki haramzadelerin;  İktidarlarını meşrulaştırmak ve sürdürmek adına yaptıkları türlü zorbalıklar ve aldıkları akla ziyan kararlarla hızla, insanların mutluluklarının ellerinden alındığı bir cendere içine sürükleniyor. Her yerde bolca bulunan kötücül ve çıkarcı iktidar kümeleri sıklıkla;  Sözde dostların ve sözde düşmanların olduğu hayali bir evrende, kazananı sadece oligarşilerin olduğu kurmaca bir kabusu;

İnsanlara “beka mücadelesi” diye yutturmaya çalışıyor. Nitekim İran'da kadınlara yaşatılan kabusu da bu çerçeveden ayrı düşünemeyiz. Kadınların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebilmeleri, tercihlerinde özgür olmaları ve itilip kakılmadan yaşayabilmeleri en temel ve en kutsal haklarıdır.  Bunun aksini de asla kabul edemeyiz.

Bu vesileyle, İran’da özgürlükleri için sokaklara dökülen ve baskıya başkaldıran kadınları tüm kalbimle selamlıyor; İran yönetimini, kadınların onurlu bir hayat için yükselttikleri haklı sese kulak vermeye ve insan haysiyetine yakışan reformları acilen yapmaya davet ediyorum.

Turgut Uyar'ın dizelerinde de söylediği gibi:

“Saçlarımı hep kestim tutacak kadar kalmasın dedim. Çünkü bir başkaldırma ancak saçlarından tutulur..."

 

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