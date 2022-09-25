Erdoğan gençlere seslendi: Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda partisinin gençlik buluşmasına katıldı.

Programda gençlere seslenen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“8 AY SONRA BİRİLERİNİ SEÇİMDE İNANIYORUM Kİ SİZ DELİ EDECEKSİNİZ”

“Bugün burada Genel Merkezimizin yürüteceği bir kampanya başlatıyoruz. Adını ‘İlk Oyum Erdoğan’a, İlk AK Parti’ye’ olarak belirlediğimiz kampanyamızın başlangıç yeri işte burasıdır, bu salondur. Verdiğiniz oylarla ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek Cumhurbaşkanını, Meclis’te sizleri 5 yıl boyunca temsil edecek milletvekillerini belirleyeceksiniz. Sandığa attığınız oy pusulasındaki tercihinizde, kendi geleceğinizi şekillendireceksiniz. Hiç şüphesiz sizin umutlarınızı, hayallerinizi, geleceğinizi istismar etmek için birileri ellerinden gelen her şeyi yapacaktır. Gençleri kendi kısır siyasetleri için çantada keklik görenlere, en güzel cevabı siz vereceksiniz. Bu cevapta, sandıkta tercihinizi Türkiye’miz için kimin ne yaptığını, hangi mücadeleyi verdiğini, hangi kazanımlarını sağladığını bilerek yapmanız olacaktır. Seçim günü yapacağınız işlem belki kısadır ama uzun vadeli sonuçlar doğuracak öneme sahiptir. Oyunuza, yani iradenize, geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. Hiç kimsenin sizi yalan yanlış bilgiler ve boş vaatlerle yönlendirmesine izin vermeyin. Fikri özgürlüğünüze sahip çıktığınız müddetçe kimse sizi yanıltamaz, kandıramaz, yanlış yönlendiremez. Eğer sizi ben yanıltmaya çalışırsam bana da aynı tavrı gösterin. Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin. Türkiye’nin geleceği; zihni ve bedeni esir edilmişlere değil, ancak fikri, vicdanı hür, ufku açık gençlere emanet edebiliriz. Gençlik kollarımızın ilk oyum kampanyası siz gençlerimize sadece kuru kuruya sandığa gitmeyi değil, orada kendi geleceğinizi inşa etmek için gereken fikri donanımı da kazandırmayı hedefliyor. Bu anlayışla seçime kadar kesintisiz bir şekilde devam edecek kampanyayla 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz”