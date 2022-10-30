Meral Akşener'den Mevlüde Genç için başsağlığı mesajı. Almanya'daki ırkçı saldırıda 5 canını yitirmişti

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 günü meydan gelen olayda, ırkçıların evlerini kundaklaması sonrası ailesinden 5 kişiyi kaybeden Mevlüde Genç, geçirdiği kalp krizi sonrası 79 yaşında hayatını kaybetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Solingen Faciası’nda iki kızını, iki torununu ve yeğenini kaybeden Mevlüde Genç için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Akşener tarafından yapılan paylaşımda, “29 yıl önce Solingen'deki vicdansız saldırıda 5 canını kaybeden ve hayatını ırkçılıkla mücadeleye adayan Mevlüde Genç hanımın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.” mesajı yer aldı.

“BİLGE ANA” MEVLÜDE GENÇ

Mevlüde Genç, Türk toplumunda “Bilge Ana” olarak anılıyordu.

Yaşadığı acılara rağmen her söyleşisinde barış ve hoşgörü çağrıları yapan Mevlüde Genç, hiçbir zaman Almanya’ya yönelik kötü söz söylemedi. Mevlüde Genç’e 1996’da Almanya Cumhurbaşkanı Roman Herzog tarafından Federal Liyakat Nişanı verildi. Kuzey Ren-Vestfalya eyalet hükümeti, 2018 yılından itibaren ‘Mevlüde Genç Madalyası’ vermeye başladı.

Madalya, anlayış ve hoşgörü için çalışan ve böylece toplumda barış içinde bir arada yaşamaya katkıda bulunan kişi veya gruplara veriliyor. 1994’te Alman kamu televizyonu ARD tarafından Yılın Kadını seçilen Mevlüde Genç, 1995’te Civis Medya Ödülü aldı. Yine 1995’te Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Büyük Devlet Nişanı’na layık görüldü.

MEVLÜDE GENÇ’İN CENAZE TÖRENİ

Mevlüde Genç’in cenaze namazı, 1 Kasım Salı günü saat 14.00’te çocuklarını ve torunlarını kaybettiği evinin önünde kılınacak. Burada düzenlenecek törenin ardından Mevlüde Genç’in cenazesi defnedilmek üzere Türkiye’ye gönderilecek. Genç’in cenazesi Amasya’nın Mercimek Köyü’nde toprağa verilecek.

SOLİNGEN FACİASI

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'de Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra serbest bırakıldı. Kimlikleri gizli tutulan failler yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.