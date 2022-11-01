İYİ Parti Almanya ailesi Mevlüde Genç'in cenaze törenine katıldı

Mevlüde Genç'in Almanya'daki cenaze törenine, İYİ Parti Almanya Başkanı Atilla Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Emsal Kuzu ve temsilcisi Seyfettin Kuzu, Ümit Aksoyek Köln Başkanı ve

Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kürşat Uzun, Mehmet Gültekin ve Ali Eker ile İYİ Parti Almanya ailesi olarak katıldı.

Cenazeye Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Köln Başkonsolu Turhan Kaya ve Dusseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan da katıldı.

Mevlüd Genç'i son yolculuğuna uğurlamaya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Solingen Belediye Başbakanı ve çok sayıda milletvekili ve vatandaş da katıldı.

İYİ Parti Almanya olarak "29 sene önce 5 canını ırkçı saldırıda kaybeden Mevlüde Genç ve şehitlerimizin mekanı cennet olsun" açıklaması yapıldı.