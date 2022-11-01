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İYİ Parti Almanya ailesi Mevlüde Genç'in cenaze törenine katıldı

29 yıl önce 29 Mayıs 1993 günü Solingen’de 5 evladı Nazi’lerce yakılan Bilge Anne Mevlüde Genç'in cenaze töreni Almanya'da gerçekleşti.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 23:11
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Mevlüde Genç son yolculuğuna uğurlandı. İYİ Parti Almanya ailesi Genç'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı

İYİ Parti Almanya ailesi Mevlüde Genç'in cenaze törenine katıldı
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Mevlüde Genç'in Almanya'daki cenaze törenine,  İYİ Parti Almanya Başkanı Atilla Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Emsal Kuzu ve temsilcisi Seyfettin Kuzu, Ümit Aksoyek Köln Başkanı ve 
Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kürşat Uzun, Mehmet Gültekin ve Ali Eker ile İYİ Parti Almanya ailesi olarak katıldı.

Cenazeye Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Köln Başkonsolu Turhan Kaya ve Dusseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan da katıldı.

Mevlüd Genç'i son yolculuğuna uğurlamaya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Solingen Belediye Başbakanı ve çok sayıda milletvekili ve vatandaş da katıldı.  

İYİ Parti Almanya  olarak "29 sene önce 5 canını ırkçı saldırıda kaybeden Mevlüde Genç ve şehitlerimizin mekanı cennet olsun" açıklaması yapıldı.

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