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  • Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkçe paylaşım. Mevlüde Genç için başsağlığı mesajı yazdı

Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkçe paylaşım. Mevlüde Genç için başsağlığı mesajı yazdı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 02:16
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Kundaklanan evinde 5 aile ferdini yitiren Mevlüde Genç hayatını kaybetti. Almanya Başbakanı başsağlığı mesajı paylaştı

Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkçe paylaşım. Mevlüde Genç için başsağlığı mesajı yazdı
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Scholz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mevlüde Genç bugün vefat etti. Mevlüde Genç uzlaşının sesi olarak unutulmayacak. Mevlüde Genç 1993 yılında Solingen'de aşırı sağcıların kundaklama saldırısında iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybetti. Ailesine başsağlığı diliyorum, başınız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINDA TÜRKÇE İFADELER KULLANDI

Scholz'un paylaşımında "başınız sağ olsun" ifadesini Türkçe kullanması dikkati çekti. Öte yandan, Düsseldorf Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada da Genç için salı günü Solingen'de cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, "Bilge Ana, merhume Mevlüde Genç’in cenazesi, 1 Kasım 2022 Salı günü saat 14.00’te, 'Untere Wernerstraße 81, 42651 Solingen'de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacaktır." denildi. (AA)

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