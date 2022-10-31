Meral Akşener sokak röportajlarını izledi gençlere seslendi: Böyle bir sistemde en kolayı gitmektir. Beraber değiştireceğiz

Kendisi hakkında sosyal medyada paylaşılan komik videoları da izleyen ve bu konuda görüşlerini belirten Akşener, ülkeyi terk edeceğini söyleyen gençlere seslendi.

"Böyle bir sistemde en kolayı gitmektir" diyen Meral Akşener, "Zoru ama kalıcısı değiştirmektir. Değiştireceğiz beraber" diyerek İYİ Partinin hedeflerinin altını bir kez daha çizdi.