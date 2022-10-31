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Meral Akşener sokak röportajlarını izledi gençlere seslendi: Böyle bir sistemde en kolayı gitmektir. Beraber değiştireceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir Youtube kanalına misafir oldu ve sosyal medyada sık sık gündem konusu olan siyasi sokak röportajlarını izleyerek yorumladı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 00:37
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sokak röportajlarını izledi. Yorumlar üzerinden gençlere mesaj verdi

Meral Akşener sokak röportajlarını izledi gençlere seslendi: Böyle bir sistemde en kolayı gitmektir. Beraber değiştireceğiz
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Kendisi hakkında sosyal medyada paylaşılan komik videoları da izleyen ve bu konuda görüşlerini belirten Akşener, ülkeyi terk edeceğini söyleyen gençlere seslendi.

"Böyle bir sistemde en kolayı gitmektir" diyen Meral Akşener, "Zoru ama kalıcısı değiştirmektir. Değiştireceğiz beraber" diyerek İYİ Partinin hedeflerinin altını bir kez daha çizdi. 

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