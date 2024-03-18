Meral Akşener’den Çanakkale mesajı. 'Atatürk dev orduların önünde duvar ördü'

Serkan Talan
Meral Akşener’den Çanakkale mesajı. 'Atatürk dev orduların önünde duvar ördü'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale Zaferi ile ilgili mesaj yayınladı. Akşener, dev ordular önünde duvar ören Atatürk ve silah arkadaşlarına saygısını dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıldönümü için bir mesaj yayınladı. Akşener, Çanakkale ruhunun milletin dirliğinin inanmışlığının ve kahramanlığının vücut bulmuş hali olduğunu vurguladı.

Akşener, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin birliğinin, dirliğinin, inanmışlığının, kahramanlığının ve bağımsızlığının vücut bulduğu Çanakkale ruhunun 109. yılındayız...

Muhteşem tarihimizin destansı durağı 18Mart Çanakkale Zaferi'miz kutlu olsun! Çanakkale’de dev orduların önüne duvar ören; Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum....”

awe4aswdasd.png

Son Haberler
CHP Genel Başkanı Özel'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı Gündem
CHP Genel Başkanı Özel'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
Son dakika... FIFA'dan Trabzonspor - Fenerbahçe açıklaması Spor
Son dakika... FIFA'dan Trabzonspor - Fenerbahçe açıklaması
İş dünyası 'verimlilik' için bir araya geldi Ekonomi
İş dünyası 'verimlilik' için bir araya geldi
ABD'den Gazze’ye havadan yardım Dünya
ABD'den Gazze’ye havadan yardım
Yaşlanmayı durduruyor mide kanserini önlüyor. Hasadı başladı kilosu 50 TL Gündem
Yaşlanmayı durduruyor mide kanserini önlüyor. Hasadı başladı kilosu 50 TL
'Keşke Yunan kazansaydı' diyenlere İskilipli Atıfçılara ve bu hainleri destekleyenlere karşı yaşasın Çanakkale Zaferi Tarih - Mitoloji
'Keşke Yunan kazansaydı' diyenlere İskilipli Atıfçılara ve bu hainleri destekleyenlere karşı yaşasın Çanakkale Zaferi
Son dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası gözaltı sayısı belli oldu Spor
Son dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası gözaltı sayısı belli oldu