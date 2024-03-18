Meral Akşener’den Çanakkale mesajı. 'Atatürk dev orduların önünde duvar ördü'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıldönümü için bir mesaj yayınladı. Akşener, Çanakkale ruhunun milletin dirliğinin inanmışlığının ve kahramanlığının vücut bulmuş hali olduğunu vurguladı.

Akşener, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin birliğinin, dirliğinin, inanmışlığının, kahramanlığının ve bağımsızlığının vücut bulduğu Çanakkale ruhunun 109. yılındayız...

Muhteşem tarihimizin destansı durağı 18Mart Çanakkale Zaferi'miz kutlu olsun! Çanakkale’de dev orduların önüne duvar ören; Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum....”