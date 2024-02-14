Meral Akşener'den İliç'teki maden faciasına tepki. 'Rant telaşı göz göre göre insanlarımızın hayatını tehlikeye sokuyor'

Grup toplantısı başlamadan evvel partisinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayan Akşener, adaylarının Metin Ergun olduğunu açıkladı. CHP’den istifa eden Artvin'in Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İYİ Parti'ye geçti. İYİ Parti Artvin Belediye Başkan adayı olan Elçin'e rozetini Akşener taktı.

“ GÖZ GÖRE GÖRE İNSANLARIMIZIN HAYATI TEHLİKEYE SOKULUYOR”

İliç’te meydana gelen maden faciasına ilişkin konuşan Akşener, milletin sesini dinlemeyenlerin kendilerini dinlemelerine şaşırmadıklarını ifade ederek, “Biz milletini dinlemeyenlerin bizi dinlememesine şaşırmıyoruz. milletini önemsemeyenleri uyarılarımızı önemsememelerine şaşırmıyoruz.

Milletimizi düşünmeyenlerin cennet doğamızı düşünmelerini de elbette beklemiyoruz. Ancak dengesi bozulan doğamız artık alarm veriyor.

İktidarın iflah olmaz rant telaşı göz göre göre insanlarımızın hayatını tehlikeye sokuyor” dedi.

EKONOMİ POLİTİKASINA TEPKİ

Dün aşırı yağışların vurduğu Antalya için afet bölgesi teklifini meclise sunacaklarını belirten Akşener, hükümete ekonomi politikaları üzerinden yüklendi. TÜİK’in enflasyon rakamlarını yanlış açıkladıklarını belirterek, “Miadını doldurmuş bir iktidarla karşı karşıyayız. Kasım 2002’de iktidara geldiklerinde enflasyon yüzde 30'du, bugün enflasyon Instagram filtrelerini aratmayan TÜİK filtresine rağmen geldi yüzde 65’e dayandı.

Hatta biliyorsunuz artık hayatımızda AK Parti iktidarının ekonomi literatürüne kattığı bir terim var ‘hissedilen enflasyon’. O da neredeyse yüzde 130’a ulaştı. Yıllardır tek haneli faiz tek haneli enflasyon diye gezdiler 21 yılın sonunda ise başladıkları yerin bile gerisine düştüler!

İstikrar dediler son beş yılda altı kez Merkez Bankası Başkanı değiştirdiler. İstikrar dediler son beş yılda dört kez ekonomi politikası değiştirdiler.

İstikrar dediler ama bir tek Sayın Erdoğan’ın koltuğunda istikrar sağlayabildiler. Tutarsız ve akıl dışı politikalarıyla ekonomimizi her geçen gün harap ettiler.

Damat bakanın buram buram liyakat kokan yönetimiyle olmadı, Nebati bakanın pırıltılı epistemolojik kopuşları kurtarmadı Faiz lobilerine uluslararası tefecilerine el avuç açmak sonuç vermedi.

Paramız pul oldu milletimizin çektiği çile büyüdü ama Sayın Erdoğan’ın inadı durulmadı” şeklinde konuştu.

“DEPREMİN BİRİNCİ HAFTASINDA DA KAYBOLAN ÇOCUKLARIMIZIN PEŞİNE DÜŞEN YOKTU BİRİNCİ YILINDA DA YOK”

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin üzerinden bir sene geçmesine rağmen halen yaraların kapanmadığını belirten Akşener, deprem üzerinden hükümete eleştirilerini şu şekilde sıraladı:

"Tertemiz niyetlerle uyunan bir gecenin kapkaranlık sabahının yıldönümüydü. 6 Şubatta gerçekleşen depremlerin birinci yıl dönümüydü.

Buradan bir kez daha kaybettiklerimize rahmet diliyorum. Türk milleti olarak bir kez daha başımız sağ olsun. Aradan bir yıl geçmesine rağmen iktidar tarihimizin en büyük felaketlerden birinin yarasını ciddiyetsizlikle sarmaya çalışmaya aynen devam ediyor.

Hal böyle olunca da maalesef yara kapanmıyor, sürekli kanıyor. Depremzede vatandaşlarımızın depremin birinci haftasında da sığınacakları çatıları yoktu birinci yılında da yok!

Depremin birinci haftasında da kaybolan çocuklarımızın peşine düşen yoktu birinci yılında da yok. Çünkü ülkemizi yöneten iktidarın depremin birinci gününde de utanması yoktu birinci yılında da maalesef hâlâ yok.”

HATAY ÜZERİNDEN HEM İKTİDARA HEM MUHALEFETE TEPKİ

Geçtiğimiz günlerde Hatay’da konuşan Erdoğan’ın, “Hatay garip kaldı” sözleri üzerinden Erdoğan’a, anma törenlerinde tepkiler üzerinden ise ana muhalefet partisi CHP’ye yüklenen Akşener,

"Sanki AK Parti tarafından yönetilen Kahramanmaraş garip kalmamış gibi, Gaziantep garip kalmamış gibi. Malatya garip kalmamış gibi, Adıyaman garip kalmamış gibi!

İtiraf mı tehdit mi belli olmayan insanlıktan uzak böylesine bir cümle kurdu. Aradan bir hafta geçti kendisi sanki bu cümleleri hiç kurmamış gibi çıktı ve ‘bizde oy yoksa hizmet de yok diye milleti tehdit etmek’ olmaz dedi. Aynı bu şekilde söyledi.

Bir hafta önce bu bir hafta sonra bu. Biz elbette Erdoğan’ın kıvrak dönüşlerine alışığız ama bir hafta içinde ne yaşandı da böyle hızlı bir dönüş yaptı. Elbette burada konuşacağız. Biliyorsunuz deprem felaketinin birinci yıl dönümünün gecesinde Hataylı vatandaşlarımız bir anma etkinliği yaptı.

O gece Hatay’da bir kırılma anı yaşandı. Hataylılar iktidarı da ana muhalefeti de dinlemek istemedi. İki tarafa da tepki gösterdi. O tepki birbirine suç atma yarışına girerken milleti duymayanlara karşı bir tepkiydi.”

Akşener’in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"NE İDÜĞÜ BELİRSİZ GAZETECİ KILIKLI TİPLER..."

"Seçimlere ayrı gireceğiz dediğimizde başımıza gelmedik iş kalmadı. Cumhur İttifakı’nın paydaşı yeniden refah partisi ayrı girmeye kalkıştığında inanamayacağım yoldaşların bazıları da o derece ki orada YRP’ne alkış tutulması riyakarlığın dibidir.

Ben hayatımda böyle bir sahtekârlık görmedim. Onlar YRP’ni övüyor, öbür taraf ateş ediyor. Ters bir durum olduğunda 24 saat şahsen bana partimin mensuplarına söven ne idüğü belirsiz gazeteci kılıklı tiplerin, uzman kılıklı tiplerin ne yapacağını hakikaten merak ediyorum.

“BEN KÜRT-ALEVİ BİRİNİ CUMHURBAŞKANI SEÇTİRİR MİYİM” İDDİASI

Gazeteci kılıklı bir hanım hem yazdı hem haber haline geldi Halk Tv’de benim birine yani bir bakana bir eski AKP’li milletvekiline demişim ki ‘Kemal Beyi Alevi ve Kürt olduğu için’ kaldı ki Kemal Beyin ailesi Horosan’dan geliyor ‘onu cumhurbaşkanı adayı yapmayacağım’ demişim.

Orada hangi kavga vardı Kemal beyin dostlarının tasfiye olduğu kavgası vardı. Benimle perdelemeye çalıştılar.

“ALEVİLİK BENİM İÇİN ARTI DEĞERDİR”

"Kendi partilerinin iç meselesini bize yansıtılması olarak görmüyorum ama. Budur ama daha endişe verici bir problem olarak görüyorum.

Normalde o hanımı mahkemeye verdim gereğini yapacağız. Sonra önemli kişileri aradım bu nedir diye.

İsimler ortaya çıktı, izinlerini almadığım için söylemiyorum ama söyleyebilirim. Eski bakan denilen arkadaşımızı aradım çünkü isim verildi, aradım, benim saygı duyduğum bir isim, beni ziyarete gelmişti, hakikatten de sormuştu ve Alevilik üzerinden bir soru sormuştu, iki yıl oldu, ben de kendisine demiştim ki tam tersine 'Alevilik benim için artı değerdir.'

Bu ülkenin cumhurbaşkanının Alevi olması bu ülkenin yarın problem noktalarından birinin ortadan kalkmasına sebep olur.

O Hanım bu bakanı aramış demiş ki meral hanım bana bunu söyledi. Sonra bir Ak Parti milletvekilinden bahsedildi, onu da 20 yıldır tanırım alevi bir arkadaşımızdır.

Aynen kelimeleri ile söylüyorum ‘Abla, benim karşımda sen bir Alevi’yi bir Kürt’ü cumhurbaşkanı yapmayacağım dediğin takdirde o kapıyı çarpar giderim.

Biz senle sarılarak ayrıldık.’ Şimdi bunları şunun için anlattım Türkiye’de bir dümen dönüyor, bu dümenin merkezi ben olmayacağım. Burada başka bir dümen var bu dümenin ne olduğunu ortaya çıkaracağım. Bu da benim sözüm olsun."

MECLİS KÜRSÜSÜNDE HIÇKIRARAK AĞLADI

İYİ Parti lideri, sözleri Karacaoğla'na ait olan "Var Git Ölüm" adlı şiiri besteci Aytekin Ataş'ın sesinden partililere dinletti.

Akşener telefonundan açtığı şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Grup toplantısında hüngür hüngür ağlayan Akşener, "Neden hep fakirler kaçamıyor. Neden haksızlık fakirlere oluyor. Yemin olsun bunları değiştireceğiz" diyerek isyan etti.

Ayrıntılar geliyor..