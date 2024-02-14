Maden faciasında 4 gözaltı

Erzincan İliç’te Siyanür ve sülfürik asit atık dağları çöktü. Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması yaşandı. Bu kaymada 9 işçi toprak altında kaldı.

İşçileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı.

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Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı.

9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. Faciaya ilişkin saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.

827 PERSONELLE 9 MADENCİ ARANIYOR

Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli AFAD ekipleri de takviye olarak bölgeye sevk edildi.

AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma, toplam 827 personel alanda görev yapıyor. Çalışmalarda 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeği de kullanılıyor.

9 işçiyi arama kurtarmada ekipler zamanla yarışıyor.