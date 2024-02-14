Maden faciasında 4 gözaltı

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Maden faciasında 4 gözaltı
Erzincan'da altın madenindeki faciayla ilgili saha sorumlusu dahil 4 kişi gözaltına alındı.

Erzincan İliç’te Siyanür ve sülfürik asit atık dağları çöktü. Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması yaşandı. Bu kaymada 9 işçi toprak altında kaldı.

İşçileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı.

4 GÖZALTI

Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı.

9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. Faciaya ilişkin saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.

maden-sahasinda-toprak-altinda-kalan-9-isciyi-arama-calismalarinda-2nci-gun-2218-dhaphoto2.jpg

827 PERSONELLE 9 MADENCİ ARANIYOR

Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli AFAD ekipleri de takviye olarak bölgeye sevk edildi.

AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma, toplam 827 personel alanda görev yapıyor. Çalışmalarda 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeği de kullanılıyor.

9 işçiyi arama kurtarmada ekipler zamanla yarışıyor.

maden-sahasinda-toprak-altinda-kalan-9-isciyi-arama-calismalarinda-2nci-gun-2218-dhaphoto10.jpg

.webp

İlgili Haberler
Meral Akşener'den İliç'teki maden faciasına tepki. 'Rant telaşı göz göre göre insanlarımızın hayatını tehlikeye sokuyor'
Erzincan’dan sonra yeni felaketin beklendiği altın madeni ortaya çıktı. Burası da ölüm saçıyor
Madenci ailelerinin acı bekleyişi. Nolur kurtarın nolur
İlhan Cihaner Erzincan’daki altın madeninde dönen rüşvet çarkını anlattı. Şirketin rüşvet verdiği savcı FETÖ’cü çıktı
Son Haberler
Jandarma tarihi eser operasyonu: Yüzlercesi ele geçirildi Yerel Haberler
Jandarma tarihi eser operasyonu: Yüzlercesi ele geçirildi
Flaş... Flaş... Erzincan’daki maden faciası sonrası Maden kanunun görüşmeleri ertelendi Gündem
Flaş... Flaş... Erzincan’daki maden faciası sonrası Maden kanunun görüşmeleri ertelendi
Yeni Adnan Oktar. Termal otelde kendisine harem kurmuş Gündem
Yeni Adnan Oktar. Termal otelde kendisine harem kurmuş
Toprak altında kalan 6 madencinin isimleri belli oldu Gündem
Toprak altında kalan 6 madencinin isimleri belli oldu
Fenerbahçe Trabzonspor'un eski hocası ile anlaştı. Alanyaspor beraberliği bardağı taşırdı Spor
Fenerbahçe Trabzonspor'un eski hocası ile anlaştı. Alanyaspor beraberliği bardağı taşırdı
Kurdeşen nedir tedavisi var mı Sağlık
Kurdeşen nedir tedavisi var mı
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Yerel Haberler
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı