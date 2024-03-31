Meral Danış Beştaş İstanbul'da oy kullanamayacak. Dem Parti'den açıklama geldi

Kaynak: İHA
Meral Danış Beştaş İstanbul'da oy kullanamayacak. Dem Parti'den açıklama geldi
DEM Parti'nin İBB adayı Meral Danış Beştaş ikametgahının Diyarbakır'da olmasından dolayı İBB seçimlerinde kendisine oy veremeyecek. Beştaş'ın partisinden açıklama geldi.

DEM Parti İstanbul Basın Komisyonundan yapılan duyuruda, yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların, yasal olarak 1 Ekim'e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş'ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için yarın İstanbul'da oy kullanamayacaktır. İBB Eş Başkan adayımız Meral Danış Beştaş, İstanbul'da seçim güvenliği sebebiyle ikametgahının bulunduğu Diyarbakır'da da oyunu kullanamayacaktır."

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