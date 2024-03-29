Tesla’nın en yüksek hızı ortaya çıktı. 200 metre ötedeki araç saniyeler içinde geride kaldı

Elon Musk’ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın kullanıldığı bir test sürüşünde aracın ulaştığı hız sosyal medyada gündem oldu.

Almanya’da yapılan test sürüşünde araç saatte 328 kilometre hızla yol aldı. Otobanda bir profesyonel sürücünün gerçekleştirdiği test sürücünde Tesla’nın Model S Plaid aracı kullanıldı. Otobanın hız limiti uygulanmayan bölümünde gerçekleşen test sürüşünden aracın hızı çabucak 90 kilometreden yukarı çıktı. Aracın hızı birkaç saniyede 200 kilometreye yükselirken diğer araçlar hızla Tesla’nın gerisinde kaldı.

Tesla aracı sonrasında ise 328 kilometre hıza kadar yükseldi. Sürücü bataryanın fazla ısınmasını engellemek için aracın hızını düşürdü.

Tesla’nın paylaştığı verilere göre Tesla’nın Model S Plaid adlı aracın en yüksek hızı 322 kilometreyken 0’dan 100 km hıza 2,1 saniyede çıkabiliyor. Öte yandan aracın batarya ömrü ise 600 kilometre. Aracın satış fiyatı ise 129 bin 990 dolar (Yaklaşık 4 milyon 209 bin lira) olarak belirlendi.