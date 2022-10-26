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Mercedes'ten flaş karar. Çıkma kararı aldılar

Rusya'nın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Mercedes-Benz'in Rusya'daki tüm varlıklarını Avtodom adlı Rus şirketine devrettiğini açıkladı. Şirketin mart ayından itibaren Rusya'daki üretimlerini durdurduğu belirtildi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 12:41
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Mercedes Rusya'daki pazarından çekiliyor. Tüm varlıklarını devretti

Mercedes'ten flaş karar. Çıkma kararı aldılar
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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yeni bir yazılı açıklamada bulundu. Duyurulan açıklamada, Mercedes-Benz ile şirketin Rusya'daki tüm varlıklarının Avtodom'a devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığı ifade edildi.

Mercedes şirketinin, Rusya'daki üretimlerini Mart ayında durdurduğu da ifade edildi.

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) verilerinde, ülkede Mercedes marka otomobil satışlarının Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72,8 azaldığının altı çizildi.

Rusya'da, daha önce de Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.

(Kaynak: AA)

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