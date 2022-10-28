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Putin’den ‘zor durum’ itirafı: 1945’ten bu yana en kötüsü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana "en tehlikeli" on yılına girdiğini belirterek, Ukrayna'da nükleer silah kullanma niyetlerinin olmadığını söyledi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 02:45
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Putin’den ‘zor durum’ itirafı: 1945’ten bu yana en kötüsü

Putin’den ‘zor durum’ itirafı: 1945’ten bu yana en kötüsü
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Ülkesinde katıldığı bir forumda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile devam eden savaşa değindi.

Batı'yı Rusya'yı 'haritadan silmeye çalışmakla' suçlayan Putin, "Rusya Batı'ya meydan okumuyor, Rusya sadece var olma hakkını savunuyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı, Rusların ve Ukraynalıların tek bir halkın parçası olduğu yönündeki uzun süredir devam eden iddiasını yineledi ve Ukrayna'yı "yapay bir devlet" olarak tanımladı. Ukrayna'nın karşılık verme kabiliyetini küçümsediği söylentisini reddeden Putin, "özel askeri operasyonun" planlandığı gibi ilerlediğini söyledi.

Putin ayrıca Batı yaptırımlarının yarattığı zorlukları kabul etti ancak Rusya'nın dış baskılara karşı dirençli olduğunu ve birlik içinde olduğunu savundu. Putin, "BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının küresel çeşitliliği yansıtacak şekilde değiştirilmesini değerlendirmek gerekir" şeklinde konuştu.

"TEHLİKELİ YILLARA GİRDİK"

Tarihi bir an yaşadıklarını kaydeden Putin, dünyanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana "en tehlikeli" on yılına girdiğini dile getirdi.

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