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Alman otomobil devi Mercedes'in satışları düştü

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in otomobil satışları, geçen yıl Kovid-19 kısıtlamaları, yarı iletken ve lojistik dar boğazları nedeniyle yüzde 1 düştü.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 16:33
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Mercedes-Benz'in satışları geçen yıl yüzde 1 düştü

Alman otomobil devi Mercedes'in satışları düştü
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Mercedes-Benz'den yapılan açıklamaya göre, şirketin otomobil satışları, geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 1 azalarak 2 milyon 55 bine geriledi.

Şirketin hafif ticari araç satışı (van), söz konusu dönemde yüzde 4 artarak 411 bin oldu.

Alman lüks otomobil üreticisinin en büyük pazarı olan Çin'deki satışları geçen yıl yüzde 1 düşüşle 751 bin 700'e gerilerken, Avrupa'daki satışlarının yüzde 1 artarak 635 bine yükselmesi dikkati çekti. ABD'de ise satışlar yüzde 4 yükselişle 286 bin 600'e çıktı.

Alman üreticinin bataryalı elektrikli araç satışları da geçen yıl yüzde 124 artarak 117 bin 800'e yükseldi.

Bu arada, Almanya'nın diğer lüks otomobil üreticisi BMW'nin satışları da 2022'de önceki yıla göre yüzde 4,8 düşerek 2,44 milyona geriledi.(AA)

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