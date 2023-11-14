Mercedes'ten İsrail'e milyonluk yardım. Ekşi Sözlük'te gündem oldu Ali Erbaş Mercedeslerini şimdi ne yapacak?

Otomobil üreticisi Mercedes, İsrail'e desteğini açıkladı. Akıllara “İsrail’e destek haramdır” açıklaması yapan Ali Erbaş’ın Mercedesleri geldi. Olay Ekşi Sözlük’te gündem oldu.

Murat Öztürk KAYNAK: Haber Merkezi
Mercedes'ten İsrail'e milyonluk yardım. Ekşi Sözlük'te gündem oldu Ali Erbaş Mercedeslerini şimdi ne yapacak?

Almanya'nın Stuttgart kentinden bulunan otomobil üreticisi Mercedes, İsrail'e desteğini açıkladı.

Mercedes-Benz CEO'su Ola Kaellenius, İsrail'e ve ona açıktan destek veren Almanya merkezli kuruluşa maddi yardımda bulunduklarını duyurdu.

Kaellenius, İsrail'e yönelik "terör" saldırılarından bu yana dünya çapında yayınlanan haber ve görüntülerin kendisini "derinden sarstığını" söyledi.

1 MİLYON EURO DESTEK VERDİLER

Yaptıkları yardımın miktarını LinkedIn paylaşımıyla duyuran Kaellenius, şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlarla temasa geçtik. Sahadaki mağduriyetlerin en azından bir nebze de olsa hafifletilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Mercedes-Benz, kurtarma araçlarının satın alınmasına yönelik yardım kuruluşları United Hatzalah'ın yanı sıra, kardeş kuruluşlarla birlikte bölgedeki insani yardımları koordine eden Alman Kızılhaçı'na toplam 1 milyon euro bağışta bulunuyor.

EKŞİ SÖZLÜKTE ALİ ERBAŞ’IN MERCEDES MARKA ARABALARI GÜNDEME GELDİ

Ekşi Sözlük’te olayın gündem olmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Mercedes marka arabaları viral oldu.

Ekşi Sözlük’te gelen yorumlarda Erbaş’ın şimdi ne yapacağı yönünde. Çünkü Erbaş, İsrail’e destek verenlere karşı sessiz kalınmasını kınamış ve haram olduğunu söylemişti.

İşte gelen yorumlar:

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ALİ ERBAŞ NE DEMİŞTİ?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün yaptığı açıklamada İsrail destekçilerine destek olmanın da haram olduğunu açıklayıp şu ifadeleri kullanmıştı:

“Zulüm ve haksızlığa duyarsız kalmak, zalimlere ve hainlere ses çıkarmamak, doğrudan ya da dolaylı şekilde zalimlere, işgalcilere, katillere destek olmak, onların destekçilerine destek olmak da haramdır. Bu gerçek asla göz ardı edilemez.

Bizlere düşen, her türlü zulüm, haksızlık ve kötülük karşısında kararlı bir şekilde durabilmektir. Nitekim bizim inancımızda; kim olursa olsun mazlumun yanında yer almak, muhtaca el uzatmak, zulmün ve zalimin karşısında durmak, kötülük ve haksızlıkla mücadele etmek her mümin için farzdır. Ve asla ihmal edilemez.”

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