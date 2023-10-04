Merdan Yanardağ davasında tahliye kararı verildi

YENİÇAĞ / ÖZEL HABER / TOLGA ŞAHİN

100 gündür Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulan Yanardağ’ın yargılandığı davanın ilk duruşması Çağlayan Adliyesi’nde 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Hakim karşısına çıkan Merdan Yanardağ'ın yargılandığı davada ilk celsede karar çıktı.

Yanardağ'a “Terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, Yanardağ'ın tahliyesine karar verdi.

SAVCI 7,5 YIL HAPSİNİ İSTEDİ

Duruşma savcısı, Yanardağ’ın “Terör Örgütü propagandası yapmak” suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşmaya yarım saat ara verildi.

İDDİANAME

İddianamede, Merdan Yanardağ'ın 20 Haziran 2023'te katılmış olduğu bir televizyon programındaki açıklamalarının 25 Haziran'da çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine hakkında resen soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Soruşturma kapsamında 27 Haziran'da tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ’ın örgüt liderini siyasi mahkum olarak değerlendiren ve rehin olarak tutulduğunu iddia eden açıklamalarının bütün halinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek nitelikte olduğu ifade edildi.

İddianamede, ülkemizde halen mevcudiyetini sürdüren terör tehdidi altında bulunduğu ve toplumun terör konusundaki hassasiyeti de göz önüne alındığında şüpheli Merdan Yanardağ’ın sözlerinin kamu düzeni açısından bir tehlike doğurabilecek olduğunu kaydedildi.

MAHKEME SALONUNA SINIRLI SAYIDA GAZETECİ ALINDI

Mahkeme salonuna az sayıda gazeteci alınması medya mensuplarının tepkisine neden olurken, Tele1'in avukatı ise mahkeme salonuna 45 dakika sonra zar zor alındı.