Merdan Yanardağ davasında tahliye kararı verildi

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın “Terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Yanardağ'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yanardağ'ın tahliyesine karar verildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Merdan Yanardağ davasında tahliye kararı verildi

YENİÇAĞ / ÖZEL HABER / TOLGA ŞAHİN

100 gündür Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulan Yanardağ’ın yargılandığı davanın ilk duruşması Çağlayan Adliyesi’nde 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Hakim karşısına çıkan Merdan Yanardağ'ın yargılandığı davada ilk celsede karar çıktı.

Yanardağ'a “Terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, Yanardağ'ın tahliyesine karar verdi.

SAVCI 7,5 YIL HAPSİNİ İSTEDİ

Duruşma savcısı, Yanardağ’ın “Terör Örgütü propagandası yapmak” suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşmaya yarım saat ara verildi.

İDDİANAME

İddianamede, Merdan Yanardağ'ın 20 Haziran 2023'te katılmış olduğu bir televizyon programındaki açıklamalarının 25 Haziran'da çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine hakkında resen soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Soruşturma kapsamında 27 Haziran'da tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ’ın örgüt liderini siyasi mahkum olarak değerlendiren ve rehin olarak tutulduğunu iddia eden açıklamalarının bütün halinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek nitelikte olduğu ifade edildi.

İddianamede, ülkemizde halen mevcudiyetini sürdüren terör tehdidi altında bulunduğu ve toplumun terör konusundaki hassasiyeti de göz önüne alındığında şüpheli Merdan Yanardağ’ın sözlerinin kamu düzeni açısından bir tehlike doğurabilecek olduğunu kaydedildi.

MAHKEME SALONUNA SINIRLI SAYIDA GAZETECİ ALINDI

Mahkeme salonuna az sayıda gazeteci alınması medya mensuplarının tepkisine neden olurken, Tele1'in avukatı ise mahkeme salonuna 45 dakika sonra zar zor alındı.

İlgili Haberler
Merdan Yanardağ'ın 7.5 yıl hapsi istendi. Yeniçağ muhabiri Tolga Şahin adliyeden bildiriyor
Merdan Yanardağ: Cezaevinde spor ve sohbet için dilekçe verdik yanıt gelmedi
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Şevket Çoruh’un yeni dizisi belli oldu. Arka Sokaklar’a dönmesi bekleniyordu Magazin
Şevket Çoruh’un yeni dizisi belli oldu. Arka Sokaklar’a dönmesi bekleniyordu
Sivas’ta boş arazide bulundu. Tavra Deresi’nin etrafını beyaza bürüdü Gündem
Sivas’ta boş arazide bulundu. Tavra Deresi’nin etrafını beyaza bürüdü
Litvanyalı turist tatil için geldiği 5 yıldızlı otelde öldü Gündem
Litvanyalı turist tatil için geldiği 5 yıldızlı otelde öldü
Minik Kurt Efe'ye doktor amcaları uff yaptı Magazin
Minik Kurt Efe'ye doktor amcaları uff yaptı
Irak Savunma Bakanı Abbasi'den Türkiye'ye resmi ziyaret Dünya
Irak Savunma Bakanı Abbasi'den Türkiye'ye resmi ziyaret
Öksürük şikayetiyle gitti. Hayatının şokunu yaşadı Sağlık
Öksürük şikayetiyle gitti. Hayatının şokunu yaşadı
Yağış vurdu rögarlar taştı sokaklar su altında kaldı Gündem
Yağış vurdu rögarlar taştı sokaklar su altında kaldı