Meriç Aral ile Serkan Keskin’den mutlu haber

Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı İsmail Abi karakteriyle hafızalara kazınan Serkan Keskin, 5 yıldır birlikte olduğu Meriç Aral ile bu yaz sonunda evleneceğini açıkladı.

Meriç Aral ile Serkan Keskin’den mutlu haber

Oyuncu Serkan Keskin, Arnavutköy'de yürürken görüntülendi. Tek başına yürüyen Keskin, acelesi olduğunu söyleyerek bir scotter kiraladı.

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O esnada sorulara yanıt veren Serkan Keskin, sevgilisi Meriç Aral'ın geçtiğimiz aylarda parmağındaki bir yüzüğü gazetecilerin fark etmesiyle evlilik sorularından kaçmıştı.

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Evlilik ile ilgili konuşan Keskin, "Yaz sonuna doğru bir düğün planlıyoruz. Tarih ve yer belli değil ancak İstanbul'da olur herhalde" dedi.

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Serkan Keskin, daha sonra kiraladığı scotter ile oradan ayrıldı.

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