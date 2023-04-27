Merih Demiral hocasıyla birbirine girdi

Merih Demiral ile Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini arasında sinirler gerildi. Türk stoper, kulübe resti çekti.

HOCASIYLA KAVGA ETTİ

İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre A Millî Takım stoperi Demiral, Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ile kavga etti.

INTER'E SON ANDA GİDEMEDİ

Bu olayın ardından tecrübeli stoper, yaz transfer döneminde kesin olarak takımdan ayrılmak istediğini Atalanta yönetimine de ilettiği öğrenildi. Gasperini'nin, Merih’in Inter’e transferini son anda engellediğine dair haberler medyada yer almıştı.

25 yaşındaki oyuncunun Atlanata ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunsa da Merih Demiral'ın, Atalanta ile bağları kopmuş durumda ve bu yaz büyük ihtimalle takımdan ayrılacağı kesin gözle bakılıyor. 2022/23 sezonunda Serie A'da 25 maça çıkan Merih, bir gol kaydetti.