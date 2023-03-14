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Merkel’in tatil fotoğrafı gündem oldu: Tarifeli uçakla gitti

Almanya'da kısa bir süre önce başbakanlık görevini bırakan Angela Merkel'in tatil fotoğrafları ve tarifeli uçakla uçması gündem oldu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 17:18
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Merkel tarifeli uçakla tatile gitti

Merkel’in tatil fotoğrafı gündem oldu: Tarifeli uçakla gitti
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Almanya’nın 2013-2021 yılları arasında başbakanı olarak görev yapan ve uluslararası kamuoyunun da yakından tanıdığı Angela Merkel’in tatil fotoğrafları gündem oldu.

Görevi bıraktıktan sonra “sıradan bir vatandaş” gibi yaşamını sürdüren 68 yaşındaki Merkel’in tatile giderken tarifeli uçakta ekonomi sınıfında yolculuk yaptığı fotoğrafları Almanya’nın çok okunan gazetelerinden biri olan Bild paylaştı.

Bild, Merkel’in Eurowings isimli havayolu şirketini tercih ettiğini ve eşi profesör Joachim Sauer ile tatil yaptığını yazdı. Çiftin İspanya’nın Kanarya Adaları’na gittiği belirtilirken, 4 yıldızlı Innside by Melia isimli bir otelde kaldığı belirtildi. Merkel’in kaldığı otelde gecelik ücretinin 162 euro olduğu da belirtildi.

Merkel’in uçağa ilk binen yolcu olduğu ve korumalar tarafından eşlik edildiği belirtildi. Merkel’in cam kenarına oturduğu, eşinin ise koridor kenarında oturduğu kaydedildi. Merkel’in bir korumasının ise birkaç sıra arkaya oturduğu duyuruldu. Uçaktaki görgü tanıkları eski başbakanın tabletiyle kitap okuduğunu, bulmaca çözdüğünü ve sandviç yediğini aktardı.

Uçaktan indikten sonra Merkel’in korumaların eşliğinde havaalanından ayrıldığı belirtildi. Emekli bir başbakan olarak koruma ve çalışanlarının olması için bütçesi bulunan Merkel’in şahsi harcama ve seyahatlerini ise cebinden harcaması gerekiyor.

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