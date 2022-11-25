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Angela Merkel'den Ukrayna itirafı: AB bizi yalnız bıraktı

Almanya eski başbakanı Merkel, görevinin sonlarına doğru ‘Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmemesi için verdiği mücadelede yalnız bırakıldığını’ açıkladı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 20:40
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Almanya eski Başbakanı Merkel Ukrayna meselesinde Avrupa Birliği tarafından yalnız bırakıldığını açıkladı

Angela Merkel'den Ukrayna itirafı: AB bizi yalnız bıraktı
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Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel, Der Spiegel dergisinde yayımlanan röportajında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ARTIK KENDİMİ SAVUNACAK GÜCÜM KALMAMIŞTI"

AA’nın haberine göre Merkel röportajda, o dönem Ukrayna konusunda ‘Rusya’yla diyalog kurmaya çalıştığını ancak Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından yalnız bırakıldığını’ söyleyerek şunları dedi:

“Ayrıldıktan sonra daha barışçıl bir dönem olmasını isterdim çünkü Ukrayna konusuyla çok uğraştım. Ama sürpriz olmadı. Minsk Anlaşması aşındı. 2021 yazında başkanlar (ABD Başkanı Joe) Biden ve Putin’le görüştüm. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron’la birlikte AB Konseyi’nde Putin’le bağımsız bir Avrupa tartışma formatı oluşturulmasını istedim. Bazı insanlar buna itiraz etti. Artık kendimi savunacak gücüm kalmamıştı çünkü herkes sonbaharda görevimin sona ereceğini biliyordu.”

"PUTİN 'POLİTİK AÇIDAN İŞİNİZ BİTTİ' MESAJI VERDİ"

2021’in ağustosunda Putin’le Moskova’daki görüşmesini anlatan Merkel, “Putin burada ‘Politik açıdan işiniz bitti’ mesajı verdi. Putin için önemli olan sadece güçtür. Bu son ziyarette (Rusya Dışişleri Bkanı) Lavrov’u da yanında getirdi, normalde görüşmelerimiz baş başa olurdu” dedi.

"YENİ BİR SİYASİ YAKLAŞIMIN ZAMANININ GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

“Rusya-Ukrayna savaşına engel olmadığınız ve Almanya başbakanlığına tekrar aday olmadığınız için pişman mısınız?” şeklindeki soruyu yanıtlayan Merkel, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni birinin görevi devralması gerekiyordu. Yurt içinde çoktan zamanı gelmişti. Dış politika açısından tekrar tekrar denediğim pek çok konuda tek bir milimetre bile ilerleme kaydedememiştim. Sadece Ukrayna’yla ilgili olarak değil. Transdinyester, Moldova, Gürcistan, Abhazya, Suriye ve Libya konularında da benzeri oldu. Yeni bir siyasi yaklaşımın zamanının geldiğini düşünüyorum.”

"KARMAŞIK BİR DÜNYAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından yine ‘karmaşık bir dünyayla karşı karşıya kalındığını’ söyleyen Merkel, ‘uzlaşma kültürünün ortadan kalkmasına rağmen özellikle dış politikada aşılamayacak sınırların çizilmemesi gerektiğini’ vurguladı.

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