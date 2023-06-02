Merkez Bankası Başkanı olacağı konuşulan Hafize Gaye Erkan kimdir?

Merkez Bankası’nın başına Hafize Gaye Erkan’ın geçeceği iddia edildi.

ABD'de "Müthiş Türk kızı" olarak tanınan Hafize Gaye Erkan, göreve başlaması halinde Merkez Bankası'nın 92 yıllık tarihindeki ilk kadın başkan olacak.

1931 yılında Selahattin Çam ile başlayan Merkez Bankası'ndaki erkek başkanlar dönemi bugüne kadar sürdü. Şimdiye kadar Merkez Bankası'nda görev yapan 25 başkanın tamamı erkekti.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

1982 doğumlu Hafize Gaye Erkan, İstanbul Erkek Lisesi’ni ikincilikle, üniversite sınavında Türkiye 26’ncısı olarak girdiği Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü de rekor puanla birincilikle bitirdi.

250 YILLIK ÜNLÜ ÜNİVERSİTENİN TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİ

Gaye Erkan, dünyaca ünlü Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California başta olmak üzere 9 üniversiteden burs teklifi aldı. Erkan, tercihini o dönem Princeton’dan yana kullandı. finans mühendisliğinde doktora yapmayı tercah eden Erkan, 2 yıl süren ve 12 dersten oluşan doktora programını bir yılda tamamladı. Hafize Gaye Erkan, 250 yıllık geçmişi olan ve dünyaya yön veren birçok ünlü ismi mezun eden Princeton tarihinde doktorayı bir yılda tamamlayan ilk öğrenci oldu. ABD’nin en genç finans profesörü unvanını alan Erkan’ın bu başarısıyla üniversite yönetimi 2.5 asırlık tarihindeki mezuniyet sistemini değiştirerek 2 yıllık mezuniyet zorunluluğunu 1 yıla indirdi.

GOLDMAN SACHS'TA BAŞLADI

Dünyaca ünlü finans kuruluşlarından peş peşe iş teklifi alan Erkan’ı ilk tercihi Goldman Sachs oldu. 2009 yılında ABD yönetiminin el koyduğu First Republic Bank’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı görevinin yanı sıra Yatırım Bölümü Başkanı ve Risk Yönetimi Eş Başkanı koltuklarını alarak dümene geçen Erkan, göreve geldiğinde Federal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (FDIC) tarafından yönetilen bankanın aktifleri sadece 20-25 milyar dolar civarındaydı. Kısa sürede bankanın stratejisine dokunan Erkan, ardından First Republic Bankası’nın Başkanı, eş CEO’su ve Yönetim Kurulu üyesi oldu. ABD’deki finans kuruluşla­rı arasında en genç CEO olmayı başardı.

TIFFANY'DE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YAPTI

Bu arada 185 yıllık geçmişi olan dünyanın en fazla tanınan mücevher ve tasarım şirketlerinden biri olan Tiffany & Co’nun Yönetim Kurulu Üyeliği’ni yaptı, satış sürecini yönetti.

BLOOMBERG ONUN İÇİN "FLAŞ" YAYIN YAPTI

Hafize Gaye Erkan’ın First Republic Bank’tan ayrılışını Bloomberg, 12 dakikalık yayınla “flaş” gelişme olarak duyurdu. Çünkü Erkan, göreve geldiğinde 20-25 milyar dolarlık aktifi olan First Republic Bank’ı 200 milyar dolarlık bir dev haline getirmişti ve ayrıca bankanın aktiflerinin yanı sıra 250 milyar dolarlık varlık yonetimi de eklemişti. Yani Erkan ile birlikte banka 10 kat büyümüştür. Erkan, yaptığı hizmetlerden dolayı banka adına kız okullarındaki öğrencileri desteklemek üzere vakıf kurdu.

SİGORTA DEVİNİN CEO'SU

ABD'de ekonomi çevrelerinde 'Müthiş Türk kızı' olarak anılan Hafize Gaye Erkan'ın yeni durağı ise risk, strateji ve insan alanlarında dünyanın önde ge­len profesyonel hizmetler firması olan 85 binden fazla ça­lışanı bulunan Marsh McLennan oldu. Erkan, sigorta devinin yönetim kuruluna atandı. Hafize Gaye Erkan, ekonomi gazetesi Dünya'da da Finansın Merkezi-New York adlı bir köşe yazıyordu. Ekonominin dümenine geçecek olan Mehmet Şimşek de Dünya Gazetesi'nde bir dönem köşe yazarlığı yapmıştı.

MERKEZ BANKASI'NIN ÖNCEKİ BAŞKANLARI

Selahattin Çam (1931-1938)

A. Kemal Zaim Sunel (1938-1949)

Mehmet Sadi Bekter (1949-1950)

Osman Nuri Göver (1951-1953)

Mustafa Nail Gidel (1953-1960)

Memduh Aytür (1960)

İbrahim Münir Mostar (1960-1962)

Ziyaettin Kayla (1963-1966)

M. Naim Talu (1967-1971)

Memduh Güpgüpoğlu (1972-1975)

Cafer Tayyar Sadıklar (1976-1978)

İ. Hakkı Aydınoğlu (1979-1981)

Osman Şıklar (1981-1984)

Yavuz Canevi (1984-1986)

Dr. Rüşdü Saracoğlu (1987-1993)

Dr. N. Bülent Gültekin (1993-1994)

Ş. Yaman Törüner (1994-1995)

Gazi Erçel (1996-2001)

N. Süreyya Serdengeçti (2001-2006)

Durmuş Yılmaz (2006-2011)

Doç. Dr. Erdem Başçı (2011-2016)

Murat Çetinkaya (2016-2019)

Murat Uysal (2019-2020)

Naci Ağbal (2020-2021)

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (2021-...)