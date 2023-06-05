Merkez Bankası için adı geçen Hafize Gaye Erkan'ın özgeçmişindeki First Republic ABD'deki bankacılık krizinin göbeğinde

Yeni kabinenin açıklanmasının ardından dikkat çeken isimlerden biri de Merkez Bankası'nın başına getirilmesi beklenen Hafize Gaye Erkan oldu. Erkan'ın özgeçmişinde dikkat çekici detaylar yer alıyor.

Merkez Bankası için adı geçen Hafize Gaye Erkan'ın özgeçmişindeki First Republic ABD'deki bankacılık krizinin göbeğinde

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı koltuğunu devralmasıyla ismi Merkez Bankası Başkanlığı için geçen Hafize Gaye Erkan hakkındaki detaylar merak konusu oldu.

ABD'de ‘Müthiş Türk Kızı’ lakabıyla tanınan Erkan'ın kariyerindeki First Republic Bank merak edilen konulardan oldu.

Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, BBC Türkçe’deki yazısında Erkan’ın First Republic’te yaşadığı ‘batış’ deneyiminin, iktidar medyasındaki ‘en genç finans profesörü’ gibi çelişkili bilgilerle gizlenmeye çalışıldığına dikkat çekti.

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp "Mehmet Şimşek ekonomide yeni bir sayfa açabilecek mi?" başlıklı yazısında, Merkez Bankası için ismi geçen Prof. Dr. Demiralp, Erkan'ın özgeçmişindeki First Republic Bank'e dikkat çekti.

“KURUM ABD’DEKİ BANKACILIK KRİZİNİN MERKEZİNDE”

Demiralp "Erkan’ın özgeçmişinde öne ‘çıkarılmamaya’ çalışan kısımsa First Republic Bank‘ta çalıştığı dönem. Zira Erkan’ın 2021 Aralık’a kadar çalıştığı bu kurum, ABD’deki bankacılık krizinin ortasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

“BATIŞ TECRÜBESİNİ GİZLEME AMAÇLI”

Yazının ilgili bölümü şu şekilde:

"Ancak kendisi gelmeden önce paketlenmiş ve yaldızlanmış bilgilerin sunulması, bu gereksiz çarpıtmaların geçmişte CEO olarak çalıştığı First Republic Bank’in batış tecrübesini gizleme amaçlı olduğunu düşündürüyor. Bu durum ise çok ihtiyacı olan kredibilite ve samimiyetin önüne geçtiği gibi Şimşek’in devir teslim töreni sırasında altını çizdiği “şeffaflık” ve “tutarlılık” ilkelerine gölge düşürüyor."

Demiralp, yazısında ”Türk kamuoyu için birileri tarafından uygun görülmüş bu yaldızlama, yeni Merkez Bankası başkanı adayı hakkında iyi bir izlenim bırakmadığı gibi bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek'le görüştü

Öte yandan; Bloomberg'in haberine göre, dün Ankara'ya gelen Erkan bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le bir görüşme gerçekleştirdi.

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