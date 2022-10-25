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Alışveriş ödemelerinde Dijital Türk Lirası dönemi. Test aşamasına gelindi

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk Lirasının ödemeler için kullanımı testlerine gelecek yıl başlanacak.​​​​​​​

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 18:46
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Merkez Bankası Dijital Türk Lirası için test çalışmalarına gelecek yıl başlanacak

Alışveriş ödemelerinde Dijital Türk Lirası dönemi. Test aşamasına gelindi
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Ekonomik program kapsamında uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemleri geliştirilmesi amacıyla ülke iş birlikleri tesis edilecek ve çalışmalar sürdürülecek. Bu kapsamda, ikili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkanları artırılacak.

BANKALAR ARASI İŞ BİRLİĞİ...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)-Çin Merkez Bankası arasında yenilenen "Para Takası Anlaşması" kapsamında firmalara Çin yuanı reeskont kredisi kullandırılmasına benzer uygulamalar Türkiye ile finansal ve ticari ilişkileri yoğun olan ülkelere yayılacak.

Bazı ülkelerle karşılıklı olarak finansal piyasalarda enerji ticareti ödemeleri dahil milli para cinsi işlemlere başlanması, Türk Lirası varlıklara yatırım yapılması, milli kredi kartlarının kabulü ve finansal işlemlerin milli para cinsinden gerçekleştirilmesi, bankalar arası iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi için hayata geçirilen önlemlerin diğer ticaret ortakları ile de geliştirilmesi için girişimde bulunulacak.

DİJİTAL MERKEZ BANKASI PARASI

Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk lirasının ödemeler için kullanımı testlerine başlanacak. Dijital Türk lirası sistemlerinin dijital kimlik ve FAST sistemleri ile araştırma-geliştirme kapsamında entegrasyon çalışmaları tamamlanacak. Toptan dijital para çalışmaları kapsamında bankalar ile araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak. (AA)

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