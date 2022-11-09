Dünyaca ünlü bankadan korkutan TL tahmini. Yıl sonuna kadar ne kadar değer kaybedeceğini açıkladılar

İngiltere merkezli banka Barclays, Türk lirasına (TL) ilişkin analizlerde bulundu. Buna göre; TL’de son dönemdeki yükselişin sürdürülebilir olmadığına dikkat çekildi. Ayrıca analizde, TL’nin yıl sonuna kadar yüzde 11 değer kaybedeceği yönünde tespitte bulunuldu.

Bloomberg’den Selçuk Oktay’ın aktardığına göre; İngiltere merkezli Barclays tarafından Türk lirasının, üretici bazlı reel değerinin makro ekonomik göstergeler açısından sürdürülebilir olmadığı analizi yapıldı.

Barclays Döviz Stratejisti Marek Raczko, Türk lirasının son dönemde istikrarlı bir seyir izlediğini, fakat bu seyri sürdürülebilir görmediklerine dikkat çekti.

Yüksek enflasyon ortamında, reel efektif döviz kurunu tarihi trendlerinde tutabilmek için Türk lirasının yıl sonuna kadar yüzde 11 değer kaybetmesi gerektiğine inandıklarını aktaran Raczko, mevcut cari açığı kapatmak için de ilave ayarlamaların gerekli olabileceğini söyledi.