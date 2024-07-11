Merkez Bankası rezervleri arttı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Bu veriler kapsamında, 5 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 898 milyon dolar artış göstererek, 89 milyar 731 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 28 Haziran'da 84 milyar 833 milyon dolar düzeyindeydi.

Yine bu dönemde altın rezervleri de 640 milyon dolar artış göstererek 58 milyar 77 milyon dolar düzeyinden 58 milyar 717 milyon dolar seviyesine kadar çıktı.

Böylelikle Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında daha önceki haftaya kıyasla 5 milyar 538 milyon dolar artış göstererek 142 milyar 910 milyon dolar seviyesinden, 148 milyar 448 milyon dolara kadar yükseldi.