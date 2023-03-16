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Rezervler yine düştü. Merkez Bankası rezervleri 120 milyar sınırına dayandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 10 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 346 milyon dolar azalarak 120 milyar 13 milyon dolara geriledi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 15:34
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Merkez Bankası rezervleri yine düştü. 120 milyar sınırına dayandı

Rezervler yine düştü. Merkez Bankası rezervleri 120 milyar sınırına dayandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 10 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 346 milyon dolar azalarak 120 milyar 13 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 10 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 585 milyon dolar azalışla 69 milyar 696 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Mart'ta 70 milyar 281 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 238 milyon dolar artarak 50 milyar 78 milyon dolardan 50 milyar 316 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 346 milyon dolar azalışla 120 milyar 359 milyon dolardan 120 milyar 13 milyon dolara geriledi.

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