Hazine 'dış güç' denilen küresel tefecilere borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verildi. Daha doğrusu üç bankaya..Merkez Bankası'nın adına tahvil ihraç edecek bu üç bankanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yüzde kaç faizle borçlandıracağı şimdilik belli değil.

Açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde tek cümlelik bir açıklama ile duyuruldu. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan'a yetki verilmesi kararlaştırıldı.