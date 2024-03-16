Merkez Bankası rüştünü ispat etmeli!

Ekonomi yönetiminin başına Damat Albayrak’ın geçmesiyle birlikte ilk kez o cümleyi kullandık:

Merkez Bankası’nın tarihî toplantısı!

O güne kadar kimse Para Politikası Kurulu’nun varlığından bile haberdar değildi.

Sonra Bakan Nebati ve Kavcıoğlu dönemi başladı.

Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi canlı yayınlar açılıyor ve saat 14.00’deki toplantı tıpkı tarihi bir olaymış gibi veriliyordu.

NAS dediler faiz indirdiler.

Her toplantıda yok artık dedik!

Canlı yayında saç baş yolduk. Ama nafile!

Sonunda rasyonel(?) politika dönemi başladı dediler.

Para Politikası Kurulu toplantıları yine tarihî olmaya başladı.

Son 2 aydır sıradanlaştı.

Ancak dolara olan talep ve yabancının bir türlü gelmemesi gözlerin yeniden Para Politikası Kurulu’na çevrilmesine neden oldu.

Şimdi 500 baz puanlık artış bekleniyor.

Herkes biliyor ki, saray sadece 45 puana kadar izin verdi. 500 demek faizlerin 50’ye yükselmesi anlamına geliyor.

Saray izin verecek mi?

İşte bu beklentiler perşembe günü yapılacak toplantıyı bir kez daha tarihî yapacak.

Bu tarihî toplantıda eğer 500 puanlık artış gelirse Merkez Bankası’nın gerçekten bağımsız hareket ettiği düşünülecek. Yok, bunu seçim sonrasına bırakırsa tartışma başlayacak.

Özetle Merkez Bankası PPK toplantısı bu hafta gerçekten tarihî olacak.

Milyonlarca insan heyecanla tıpkı bir dönem yılbaşı gecesi izlenen Millî Piyango çekilişi gibi izleyecek.

Bu dediğim gibi Merkez Bankası’nın rüştünü ispat edeceği tarihî bir toplantı olacak.