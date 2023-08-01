Merkez Bankası üç ayda 132 ton altın sattı. Ek vergi ve zamların nedeni belli oldu

Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) raporuna göre, merkez bankalarının altın talebi, Türkiye’nin büyük çaplı satışlarının diğer bölgelerdeki alımları gölgede bırakması sonrası art arda geriledi.

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre, merkez bankalarının net alımları ikinci çeyrekte yüzde 64 düşüşle 103 tona geriledi. Bu durum talebi bir yıldan fazla bir sürenin en düşük seviyesine çekti.

Bunun temel nedeni olarak ithalatın kısıtlanması sonrası yerel piyasasına 132 ton altın sağlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) büyük satışları gösteriliyor. Bu satışların yapıldığı dönem ise Nisan-Mayıs ve Haziran ayları. Mayıs ayı Türkiye için çok önemliydi. Çünkü 14 Mayıs'ta seçimler vardı. Bu dönemde Merkez Bankası'nın 132 tona ulaşan altın satması çeşitli yorumlara neden oldu.

YÜKSEK ENFLASYON VE İSTİKRARSIZLIK ENDİŞELERİ

Dünya Altın Konseyi’nin raporunda, ülkedeki yüksek enflasyon ve seçimler nedeniyle oluşan istikrarsızlık endişelerinin bu yıl altın için tüketici talebinin tırmanmasına neden olduğu belirtildi.

Bu yıl gerçekleşen merkez bankası alımları, sıkı para politikasının baskısı altında kalan altın fiyatlarına destek sağlamıştı.

2022’nin ikinci yarısında kurumların rekor alımları, büyük yatırımcıların satışlarının etkilerinin sönümlenmesini sağlamış ve değerli metalin birçok fiyatlama modeline göre primli fiyatlardan işlem görmesine neden olmuştu.

Konseyin raporuna göre, bu alımın devam etmesi, bu yıl altının görünümünü belirleyecek anahtar faktör olacak. İkinci çeyrekte Türkiye’nin yanında Çin, Singapur ve Polonya merkez bankalarının gerçekleştirdiği büyük alımların fiyatların yukarı yönlü destek görmesinde etkili olmuştu.

WGC, bu yıl merkez bankası talebinin 2022’deki rekorun kabaca yarısı olmasını bekliyor. Rapora göre bu, yine de 500 tondan fazla satın alım anlamına geliyor.

"TCMB’NİN ALTIN SATMASININ TEKRARINI GÖRECEĞİMİZİ SANMIYORUM"

WGC Stratejisti John Reade, "TCMB’nin ticari bankalara likidite sağlamak için altın satmasının tekrarını göreceğimizi sanmıyorum. Dolayısıyla daha iyi bir üçüncü çeyrek rakamı görmeyi bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Rapordan öne çıkan diğer noktalar arasında Çin’in mücevher, külçe ve madeni para alımlarında bir önceki çeyreğe göre yüzde 31’lik düşüş yer aldı. Ülkede bir yıllık kısıtlamaların ardından bastırılmış talep zayıfladığından altın tüketimi yavaşlamıştı.