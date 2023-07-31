İslam Memiş Ağustos’ta altında neler olacağını açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ağustos ayında altının hangi seviyelere çıkacağını açıkladı.

İslam Memiş Ağustos’ta altında neler olacağını açıkladı

Piyasaların bir bileni İslam Memiş, altın yatırımcılarına bazı kritik uyarılarda bulundu.

Memiş "bütün kozlarını sonuna kadar kullanacaklar" diyerek ilerleyen zamanlarda piyasalarda neler olacağını açıkladı.

2023 yılına yükselişle başlayan altın, yılın ilerleyen aylarında gelgit performansıyla dar bir pariteye sıkışırken, sene boyunca beklenen yaz ayı sonlarına yönelik yükseliş atağı, yerini karamsar bir havaya bıraktı.

Memiş, 2024 yılında da tüm dünyanın sıkı para politikalarına devam edebileceğini belirterek altın yatırımcılarını şu sözlerle uyardı:

"Ons altın dar bant aralığında kalmaya devam ediyor. Bir kararsızlık var çünkü piyasalarda. Bu hafta Fed, 25 baz puanlık bir artış yapmış olsa da bir belirsizliği de beraberinde getirdi. Yine merkez bankalarını takip etmeye devam edeceğiz.

Merkez bankaları şöyle bir mesaj verdi bu hafta, hem Fed, hem ECB hem de TCMB, bizi izlemeye devam edin, kararları biz vereceğiz. Hangi veri gelirse, o verilere göre yeni bir aksiyon alacağız mesajları verdiler.

"PİYASALARDAN ELLERİNİ ÇEKMEDİLER"

Kapıları açık bıraktıkları için de piyasayı bıçak sırtı bırakmış durumdalar. Dünyadaki bütün merkez bankaları kontrollü ve anlaşarak bu süreci yürütüyor. Piyasalardan ellerini çekmediler. Benim endişem şu, 2024 yılında da merkez bankaları bu kontrollü süreci sanırım devam ettirecek.

Çünkü 2024 yılında da geçen bir enflasyon, geçici bir enflasyon yok. Hatta 2023 yılının son çeyreğinde hızlıca geri gelen, yükselişe geçen bir enflasyon bekliyorum ben.

"GERÇEK ENFLASYONLA MÜCADELE ÇOK KOLAY OLMAYACAK"

Gerçek enflasyonla mücadele çok kolay olmayacağı için, merkez bankaları da hazır bir bahane yakaladığı için bütün kozlarını sonuna kadar kullanacaklar. Bugünkü koşullarda, sanırım 2024 yılında da merkez bankaları piyasaları manipüle etmeye, baskılamaya ve altının önünü kapatmaya çalışmaya devam edecek gibi görünüyor.

AĞUSTOS AYINDA ALTIN NE OLACAK

Bu durum beni endişelendiriyor, özellikle yatırımcılar tarafından. Ons altın tarafında ağustos ayı ile alakalı, 2000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar yaşanacağına dair öngörüm devam ediyor. 2020, 2040, 2057 gibi yukarıda alanlarımız var.

Büyük ihtimalle 2000 dolar seviyesini aşacağız diye düşünüyorum ve ben kişisel olarak pozisyonumu bu noktada kapatmış durumdayım."

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