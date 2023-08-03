Merkez Bankası'nın net rezervlerinde sert düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 28 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 223 milyon dolar artarak 113 milyar 774 milyon dolara ulaştı. TCMB'nin net rezervlerinde ise sert düşüş yaşandı.

KAYNAK: AA
Merkez Bankası'nın net rezervlerinde sert düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 28 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 223 milyon dolar artarak 113 milyar 774 milyon dolara ulaştı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 28 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 673 milyon dolar artışla 72 milyar 349 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 21 Temmuz'da 71 milyar 675 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

NET REZERVLERDE SERT DÜŞÜŞ

Merkez Bankası'nın net rezervi, geçen hafta 13 milyar 682 milyon dolardan 10 milyar 894 milyon dolara geriledi.

Swap harici net rezerv ise eksi 50,2 milyar dolardan eksi 50,6 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 451 milyon dolar azalarak 41 milyar 876 milyon dolardan, 41 milyar 425 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 223 milyon dolar artışla 113 milyar 551 milyon dolardan 113 milyar 774 milyon dolara yükseldi.

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