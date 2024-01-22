Merkez Bankası'nda Bilal Erdoğan krizi. Gaye Erkan'ın işten çıkardığı imam hatipli arkadaşını tek talimatla işe geri aldırmış

Kaynak: POLİTİKYOL
Merkez Bankası'nda Bilal Erdoğan krizi. Gaye Erkan'ın işten çıkardığı imam hatipli arkadaşını tek talimatla işe geri aldırmış
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevden aldığı TCMB Veri Yönetiimi ve İstatistik Genel Müdürü ve Bilal Erdoğan’ın okul arkadaşı Dr. Yusuf Kenan Bağır’ın Bilal Erdoğan’ın talimatıyla görevine tekrar iade edildiği iddia edildi.

Bankanın Veri Yönetiimi ve İstatistik Genel Müdürü ve Bilal Erdoğan’ın okul arkadaşı Dr. Yusuf Kenan Bağır, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından görevinden alınmıştı. PolitikYol'dan Altan Sancar'ın haberine göre, Bilal Erdoğan’ın okul arkadaşı Dr. Yusuf Kenan Bağır iddiaya göre Bilal Erdoğan’ın talimatıyla iki gün sonra görevine döndüğü iddia edildi.

İki gün süreyle görevden alındığı belirtilen Bağır’ın iddiaya göre adı telefon rehberinden dahi silindi, fakat Bağır, iki gün içinde görevine iade edildi.

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BİLAL ERDOĞAN'IN İSMİ ETKİLİ OLDU İDDİASI

Banka kaynaklarının iddiasına göre Bağır’ın göreve yeniden görevine döndürülmesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın ismi etkili oldu.

Bağır, Bilal Erdoğan ile aynı dönem içerisinde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okudu ve Bilal Erdoğan ile yakın arkadaşlığı olduğu biliniyor. Yaşanan bu olayın da banka içinde iplerin gerilmesine yol açtığı iddiası konuşulmaya devam ediyor.

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NE OLMUŞTU?

Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki merkez bankasında sular durulmuyor.

Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan’ın bir çalışana tokat attığı, bankanın sosyal tesislerinin tamamen Erkan’ın ailesine tesis edildiği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken, aileden art arda açıklamalar gelmiş ve hukuki sürecin başlatılacağı duyurulmuştu. Hatta Hafize Gaye Erkan’ın annesi bankada bulunan bir çalışan ile olan mesajlarını paylaşarak yaşanan tartışmalara dahil olmuştu.

İddiaya göre, Hafize Gaye Erkan’ın babasının tokat attığı öne sürülen banka çalışanı bir garson. Baba Erkan, iddiaya göre garsonla yemek konusunda tartışmaya başladı. Tartışma sonrası baba Erkan garsona tokat attı. İddiaya göre atılan tokata karşı tepki gösteren garsonun bağlı bulunduğu birimin genel müdürü de görevden alındı ve tartışma büyüdü.

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