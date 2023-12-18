Yılmaz Özdil Bilal Erdoğan'ın babasına hediye ettiği kitaptaki detayı açıkladı. Babası çok kızacak

İlim Yayma Cemiyeti ve Vakfı'nın, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği "İlim Yayma Ödülleri" töreninde, ödüller sahiplerine verildi.

Törende, "Büyük Ödül", "Sosyal Bilimler", "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere 3 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

KİTAP HEDİYE ETTİ

Törende Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı sıfatıyla, 1703-1780 yılların arasında yaşayan Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın kitabını babası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

KİTAPTAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, Bilal Erdoğan'ın babası Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği kitaptaki detaya dikkat çekti.

Yılmaz Özdil, kitapta cinsellikle ilgili bilgiler ve cinsen gücü artırıcı beslenme reçeteleri bulunduğunu belirtti.

"BABASINDAN FIRÇA YEMESİNİ İSTEMEM"

Özdil, "İlim yayma vakfı töreninde, Bilal Erdoğan, babası Tayyip Erdoğan’a Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın kitabını hediye etti. Bilal’in babasından fırça yemesini istemem ama, İbrahim Hakkı’nın kitabında “cinsellik”le ilgili bilgiler var birader, cinsel gücü arttıran beslenme reçeteleri filan var, “erkek cinsel ilişkide horoz gibi davranmasın” gibi tavsiyeler var!" ifadelerini kullandı.