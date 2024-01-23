Gaye Erkan'ın babası Mehmet Ağar ile akraba çıktı. Kadıköy'deki bu apartman Gaye Erkan'a mı ait?

Gazeteci Erk Acerer, tartışmaların odağındaki Merkez Bankası Başkanı hakkında yeni iddiaları gündeme getirdi.

Erk Acerer YouTube hesabından yaptığı canlı yayının ardından, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve babası Erol Erkan ile ilgili yaptığı açıklamalarını X hesabından da paylaştı.

"MEHMET AĞAR'IN TEYZESİNİN OĞLU"

Erk Acerer, Erkan ailesinin Kadıköy’ün lüks semtlerinden birinde bir apartmanı olduğunu söylerken, iddiaların odağındaki diğer isim olan Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan’ın da eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ın teyzesinin oğlu olduğunu iddia etti.

Acerer şu ifadeleri kullandı:

“Kadıköy’ün en müstesna semtlerinden birinde bulunan Gaye Apartmanına bakıyorsunuz. Evet bu apartman İstanbul’da ve Hafize Gaye Erkan’ın ailesine ait. Ama nasıl olsa devletin malı deniz. Başka bir evin kirasını devlete ödetmekte sıkıntı yok!

Dönelim baba Erol Erkan’a kendisi çok tanıdık bir kişinin yakın akrabası. Belki de önüne gelene ayar verip, merkez bankasında adam tokatlama iddialarına da buradan bakmalı. Belki de aileden geliyor. Kod Elazığ. Erol Erkan, Mehmet Ağar’ın teyzesinin oğlu. Acaba kredilerde aile üyelerine Merkez Bankası ayrıcalığı olur mu?”