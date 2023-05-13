Merkez Bankası'ndan 13 günde kaç milyar dolar uçtu

Ünlü ekonomi yazarı Uğur Gürses bir grafikle paylaştı. Merkez Bankası'nın 13 günde kaybettiği milyar dolarları yazdı.

Merkez Bankası'ndan 13 günde kaç milyar dolar uçtu

Yeniçağ/Erhan SONGÜR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 5 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 752 milyon dolar azalarak 114 milyar 132 milyon dolara geriledi. Suudilerden alınan dolarlarla birlikte yükselen Merkez Bankası rezervileri daha sonra düşüşe geçmişti. Bu düşüş tarihi bir gerilemeye imza attı. Ekonomi Yazarı Uğur Gürses sosyal medyadan grafikli bir paylaşımla son 13 günde Merkez Bankası'ndan uçan milyar dolarları gündemine aldı.

Ekonomi Yazarı Uğur Gürses'i işte o paylaşımı:

"Son 13 işgününde 12 milyar dolar satıp ülkenin değil, siyasi amirlerin bekasını kurtarmaya çalışmanın fotoğrafı... TL'yi korumanın yolu borç-harçla bulduğunuz başkalarının bastığı parayı satmak değildir..."

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