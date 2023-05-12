Dolar ihtiyacı karşısında Merkez Bankası faiz yükseltti

Seçim yaklaştıkça TCMB’nin döviz ihtiyacı rekor seviyeye çıktı. Hal böyle olunca TCMB döviz bulmak için faiz silahına sarıldı. Merkez Bankası zorunlu karşılık yükümlülüklerinin üzerinde tuttukları yabancı para serbest hesapları için ödediği faizi yüzde 4,75’e yükseltti.

Dolar ihtiyacı karşısında Merkez Bankası faiz yükseltti

Arka kapı operasyonlarıyla dolar rezervilerini nasıl erittiğini TCMB'nin aldığı dövizdeki faiz kararı gözler önüne serdi. Çünkü, TCMB'nin dolar rezervleri had safhaya çıktı. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz silahına sarıldı. TCMB, Reuters'ın CBTB sayfasında yabancı para serbest hesaplar için faiz oranını bu sabah yüzde 4.75 olarak ilan etti. Dün faiz yüzde 4.5 seviyesindeydi.

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre, ilgili sistemde faiz ödemeleri TL cinsinden, ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına yani ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki farka yapılıyor.

İlgili sistem Ocak ayında başlamıştı. Bankalar, ilgili tutarları yurtdışında tutmaları halinde libor getiri elde edebildiklerini, ancak içeride böyle bir yapı bulunmadığı için sistemi bankaların TCMB'den talep ettiğini belirtmişlerdi.

Öte yandan bu pazar günü gerçekleşecek seçimler öncesi piyasadaki döviz talebi rekor seviyelerde. Bu nedenle TCMB her geçen gün daha çok döviz kaynağına ihtiyaç duyuyor.

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