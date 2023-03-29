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Merkez Bankası'ndan yeni altın talimatı

Merkez Bankası, bankaya altın girişi sonrası açılan yabancı para cinsinden mevduat ve katılım fonlarının TL payı hesaplamasında dikkate alınmamasına karar verdi

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 13:42
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Merkez Bankası'ndan bankalar yeni altın talimatı

Merkez Bankası'ndan yeni altın talimatı
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Merkez Bankası'ndan bankalara yeni bir altın talimatı gitti. Foreks’in haberine göre, 6 Şubat 2023 tarihinde ve sonrasında yaşanan depremler sonrası bankalara yönelen yastık altındaki yabancı para cinsinden birikimlerin ekonomiye kazandırılmasının hızlandırılmasını sağlamak amacıyla bankaya dışardan gelen efektif ve fiziki altın girişi sonrası açılan yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonlarının 28 Mart 2023 tarihinden itibaren Türk lirası payı hesaplamasında dikkate alınmamasına karar verildi.

Ayrıca, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren yeni açılan dönüşüm hesaplarının kaynağının tespitinde, müşteri bazında yabancı para mevduat hesaplarında 1 Ocak 2023’e göre net artış tutarının öncelikle dikkate alınmasına, yeterli olmaması halinde 31 Aralık 2022 tarihindeki toplam yabancı para mevduat bakiyesinin dikkate alınması yönünde karar alındı.

Diğer taraftan, bankalar nezdine yapılan denetimler sonucunda 28 Mart 2023 tarihinden itibaren menkul kıymet tesisine tabi kredi tutarının belirlenmesinde aynı risk grubunda bulunan tüzel kişilerin yanı sıra gerçek kişilerin dönüşüm hesaplarının da dikkate alınması kararlaştırıldı.

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