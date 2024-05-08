Fatih Altaylı’dan ortalığı karıştıran iddia: Saray’ın CHP’ye yerleştirdiği hain odur

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı’dan ortalığı karıştıran iddia: Saray’ın CHP’ye yerleştirdiği hain odur
Fatih Altaylı, iktidara yakınlığıyla bilinen Taha Hüseyin Karagöz’ün CHP lideri Özgür Özel’le görüşmesine tepki gösterdi.

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube’daki son programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile iktidara yakınlığıyla bilinen Taha Hüseyin Karagöz’ün görüşmesini değerlendirdi.

Taha Hüseyin Karagöz’ün gazeteci değil ‘troll’ olduğunu savunan Fatih Altaylı, Özel ile görüştüren kişinin Saray’ın CHP içine yerleştirdiği ‘hain’ olduğunu iddia etti.

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Altaylı’nın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

“GÖRÜŞMEYİ AYARLAYAN KİŞİ HAİNDİR”

Ona “Beyefendi Hüseyin Taha Karagöz’le görüşmeniz lazım” diye onu kim prezente ettiyse, kim CHP Genel Merkezi’ne getirdiyse, bu buluşmayı bu görüşmeyi kim ayarladıysa, kim empoze etti, kim istediyse hain odur.

“GAZETECİ DEĞİL TROLL”

Niye görüştü peki? Bir açıklama var mı? Öyle bir gazeteci ne gördüm, ne duydum ne bildim ya da öyle biri var ama o kişi gazeteci değil. O kişi AKP yanlısı bir troll. AKP’yi eleştiren kişilere ağır saldırılar bulunan, herhangi bir müktesabatı olmadığı halde müktesebatı varmış gibi davranmaya çalışan, saygın bir kişiliği varmış gibi AKP saflarında kendine yer bulmayan çalışan herkesin troll olduğunu bildiği net bir kişi.

“BABA FİLMİNİ TAVSİYE EDERİM”

Bu kişinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi gerçekten manasız olmuş. Bu tiplerle görüşülmez. Şundan eminim Özgür Özel, Taha’nın kim olduğunu bilmiyor. Birisi kendisine bunu sunmuş. Kim etmiş bilmiyorum. Ancak Özgür Bey’e tavsiyem şudur. Baba filmini izledin mi? Herhalde o kitabı 15 kere filmi de 35 kere seyretmişimdir. Kim Taha’yı yanına getirdiyse ondan acilen uzaklaşsın. Kimse getiren hain odur.

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