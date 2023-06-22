Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi piyasaları şoke edecek bilgi sızdı

Merkez Bankası’nın merakla beklenen faiz kararı öncesi piyasaları şoke edecek bilgi sızdı. Bloomberg’e konuşan yetkililer, faiz artışının piyasa beklentilerinden düşük olabileceği kaydedildi.

Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi piyasaları şoke edecek bilgi sızdı

Piyasalar Türkiye’nin ekonomik ortodoksiye geri döneceğini beklese de bugün açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) kararı öncesi kimi uzmanlar aşırı yüksek faiz artışı bekleyenlerin hayal kırıklığına uğrayabileceğini belirtti.

ABD’li finans ajansı Bloomberg’in haberine göre, ismini vermek istemeyen üst düzey bir ekonomi yetkilisi, piyasanın fiyatladığı dev faiz artırımlarının bugünkü toplantıda gerçekleşmeyebileceği konusunda uyardı.

Netty Idayu Ismail, Kerim Karakaya ve Firat Kozok’un haberine göre, para politikasıyla ilgili üst düzey görüşmelerde yer alan ancak faizleri belirleyen komitede yer almayan yetkili, para politikalarında normalleşme yol haritasının ‘dengeli, yumuşak ve sürdürülebilir’ olacağını söyledi.

‘YATIRIMCI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAK’

Öte yandan kimi uzmanlar da aşırı yüksek faiz beklentisine girenlerin hayal kırıklığına uğrayabileceğini belirtti. Yatırım danışmanlığı şirketi Fidelity International’ın portföy yöneticisi Paul Greer, “Yatırımcılar alınacak karar karşısında hayal kırıklığına uğrayacak ve etkilenmeyecek” dedi.

Greer, “Şimşek’in açıklamaları, yeni ekonomi ekibinin hızlı ve kapsamlı reformları gerçekleştirmek ve piyasa güvenilirliğini artırmak için sınırlı siyasi sermaye ve etkiye sahip olduğunu gösteriyor” yorumunda bulundu.

Neuberger Berman yöneticisi Kaan Nazlı ise “Kredi piyasası, Şimşek’in atanmasının ardından politikalarda keskin bir U dönüşü fiyatladı. Beklenenden daha düşük bir faiz artışı olması durumunda CDS ve eurobond piyasalarında hayal kırıklığı yaratması muhtemeldir” dedi.

AllianceBernstein ekonomisti Okan Akın’a göre ise ekonomi bürokrasisindeki diğer pozisyonlara olası atamalar ve politika görünümüne ilişkin yönlendirmeler, faiz kararının kendisinden daha önemli. Akın, “Bu, yatırımcılara para politikası kararlarının bağımsız olarak alınacağını gösterecek” dedi.

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