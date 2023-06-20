Moody's tahminini açıkladı. Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak

Moody's TCMB'nin faiz artırımıyla ilgili bir tahminde bulundu. Moody's tarafından yayımlanan rapora göre, politika faizini mevduat faizlerine yaklaştırarak yüzde 25-30 seviyesine yükseltmesi bekleniyor.

Moody's tahminini açıkladı. Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak

Merkez Bankası faiz kararı için piyasaların bekleyişi sürmeye devam ediyor. Dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından merakla beklenen, haziran ayı TCMB Para Politikası Kurulu kararı öncesinde kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini mevduat faizine yakın bir seviyeye çekmesini beklediklerini belirtti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, kurum, Türkiye’de ekonomi politikalarında beklenen değişikliğin gerçekleşmesi halinde, bunun kredi notu açısından olumlu olacağını belirtti ve politika faizinin mevduat faizlerine yaklaştırılmasını beklediğini açıkladı.

"KREDİ NOTU AÇISINDAN OLUMLU OLUR"

Kredi derecelendirme kuruluşunun yayımladığı raporda, “İzlenmesi halinde, ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politikaya geçiş, tartışmasız bir şekilde kredi notu açısından olumlu olur” değerlendirmesinde bulunuldu.

Moody’s yayımladığı raporda politika faizini hızla vadeye bağlı olarak yüzde 25-30 seviyeesinde olan TL mevduat faizlerine yaklaştırmasını beklediklerine yer verirken para politikasını etkin şekilde sıkılaştırmak ve aynı zamanda TCMB’nin enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu vurgulaması için ilave faiz artışlarına ihtiyaç duyulacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kurum son bir yıl içinde uygulamaya konulan makro ihtiyati tedbirlere değinerek başta bankacılık sektörünün kârlılığı üzerinde en büyük etkisi olanlar olmak üzere önlemlerin büyük bölümünün kademeleri olarak kaldırılmasının beklendiğini söyledi.

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