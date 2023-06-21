Merkez Bankasının faizi kaç olacak derken dev enerji şirketi yüzde 42.5 faizle borçlandı

Merkez Bankası’nın yüzde 8.5 olan gösterge faizini görüşmek üzer yapacağı toplantıya saatler kala KAP’a düşen bir haber Türkiye’de şirketlerin yüzde 40’ın üzerinde bir oranla borçlanabildiği gerçeğini ortaya koydu.

Paramedya’da yer alan habere göre, Sabancı Grubu’nun gözde şirketlerinden Enerjisa 744 günlük tahvil ihracına çıktı. Şirket 1 milyar 183 milyon lira için yüzde 42.5 sabit faiz ödeyecek.

Konu ile ilgili olarak şirketten KAP’a şu açıklama yapıldı:

“Şirketimiz 21.06.2023 tarihinde 1.183.450.000 TL tutarında, 744 gün vadeli, %42,5 sabit faizli, 04.07.2025 itfa tarihli ve TRSENSA72518 ISIN kodlu tahvil ihracı gerçekleştirmiştir.”